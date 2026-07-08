W skrócie Mohammad Baqer Qalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, odpowiedział na ataki USA, podkreślając, że Iran nie poddaje się i krytykując działania Stanów Zjednoczonych.

Nad ranem w Bahrajnie i innych regionach Bliskiego Wschodu zostały uruchomione syreny alarmowe, a mieszkańców poproszono o zachowanie spokoju oraz schronienie się w bezpiecznych miejscach.

Dowództwo Centralne USA poinformowało o nocnych atakach na ponad 80 celów w Iranie, co miało być odpowiedzią na wcześniejsze ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz.

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Stany Zjednoczone przeprowadziły serię nocnych ataków na cele w Iranie, podkreślając, że jest to odpowiedź za uderzenia w statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Tymczasem przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf oskarżył USA o poważne naruszenia porozumienia. Oprócz uderzeń na Iran wymienił też ponowne nałożenie sankcji na przemysł naftowy, groźby kolejnych ataków, naruszenia irańskich "działań regulacyjnych" w cieśninie i trwające ataki Izraela na Liban.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. W regionie zawyły syreny alarmowe

"Era zastraszania i wymuszeń dobiegła końca" - zaznaczył Mohammad Baqer Qalibaf w poście w mediach społecznościowych. Dodał przy tym, że Iran się nie poddaje.

Nad ranem w środę natomiast w kilku regionach na Bliskim Wschodzie rozbrzmiały alarmy. Syreny ostrzegające przed zagrożeniem powietrznym zawyły m.in. w Bahrajnie, o czym poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

"Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju i udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca" - dodano w komunikacie.

Z kolei armia Kuwejtu przekazała nad ranem, że odpowiada na "wrogie ataki rakietowe i dronowe", jednocześnie nie wskazując konkretów. Wojsko nadmieniło też, że "wszelkie słyszalne eksplozje są wynikiem działania systemów obrony powietrznej".

USA zaatakowały w Iranie. Uderzono w kilkadziesiąt celów

We wtorkowy wieczór Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o atakach przeprowadzanych na Iran. W kolejnym komunikacie wojsko przekazało, że uderzono w ponad 80 celów w regionie.

Działania te były odpowiedzią "na ostatnie ataki Iranu na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz".

"Siły amerykańskie uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, nadbrzeżne stacje radarowe, systemy rakiet przeciwokrętowych oraz ponad 60 małych łodzi Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w cieśninie i w jej pobliżu" - wymieniło dowództwo.

Jak dodano, celem było osłabienie zdolność Iranu do dalszych ataków na jednostki przepływające przez cieśninę.

"Nieuzasadniona agresja sił irańskich stanowi wyraźne i niebezpieczne naruszenie zawieszenia broni oraz podważa swobodę żeglugi" - oceniono w komunikacie CENTCOM, do którego załączono nagranie z przeprowadzonych ataków.

Źródła: AFP, Reuters





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