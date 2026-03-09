Bliski Wschód
Rośnie kaliber irańskich ataków. Teheran zapowiada użycie potężnych pocisków

Marcin Jan Orłowski

Iran zwiększy siłę, częstotliwość i zakres ataków rakietowych - zapowiedział generał Madżid Musawi. Dowódca lotnictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że kolejne ataki przeprowadzane będą z użyciem pocisków, których masa głowicy bojowej wynosić będzie minimum tonę.

Żołnierz z flagą Iranu na tle mapy Bliskiego Wschodu, widoczne rakiety i wyrzutnie rakietowe.
Iran zapowiada zwiększenie mocy ataków na sąsiednie krajeMaptiler.com / Ministerstwo Obrony Iranu / Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiejdomena publiczna

Władze w Teheranie nie zamierzają wstrzymywać swoich ataków odwetowych i zapowiadają kolejne ostrzały. Plan działań irańskiej armii komentował w państwowych mediach gen. Madżid Musawi.

    Wojskowy zapowiedział, że kolejne ataki przeprowadzane na cele wojskowe w różnych krajach Bliskiego Wschodu będą miały jeszcze większą siłę niż dotąd.

    Jako przykład dowódca lotnictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej podał pociski, które będą używane w nadchodzących działaniach. Mają być to rakiety, w których zainstalowana głowica bojowa będzie miała masę nie mniejszą niż tonę.

    Ataki odwetowe Iranu. Teheran z propozycją do sąsiadów

    Poniedziałek to 10. dzień wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się od izraelsko-amerykańskiego ataku na wiele celów w Iranie. Od tego czasu Teheran prowadzi regularne działania odwetowe.

    Wojsko wystrzeliło rakiety balistyczne m.in. na Katar, Kuwejt, Bahrajn, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Głównym celem są amerykańskie instalacje w tych krajach.

    W sobotę irańskie władze informowały o możliwości wstrzymania ostrzałów na sąsiednie państwa, o ile wstrzymają one współpracę z Amerykanami. Nie spotkało to się jednak z jednoznaczną odpowiedzią i Teheran nadal prowadzi regularne działania bojowe w regionie.

