W skrócie Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły rozmowy z USA na temat zabezpieczenia finansowego na wypadek problemów gospodarczych spowodowanych wojną z Iranem.

Obawy ZEA dotyczą wyczerpania rezerw walutowych oraz odstraszenia inwestorów w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie i uszkodzenia infrastruktury naftowej.

Według ustaleń medialnych ZEA nie złożyły formalnego wniosku o linię swapową, ale ostrzegają o możliwości rozliczeń w innych walutach niż dolar amerykański.

O sprawie mieli rozmawiać w ubiegłym tygodniu szef Banku Centralnego ZEA Khaled Mohamed Balama oraz sekretarz skarbu USA Scott Bessent podczas spotkania w Waszyngtonie - poinformował "Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników.

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wojna na Bliskim Wschodzie zagraża gospodarce

Zjednoczone Emiraty Arabskie jak na razie uniknęły poważnego kryzysu gospodarczego wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie, ale nie wykluczają, że sytuacja może się pogorszyć.

Dziennik podaje, że obawy dotyczą głównie wyczerpania rezerw walutowych i odstraszenia inwestorów. W normalnych warunkach ZEA są jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do rejestracji przedsiębiorstw z uwagi na ustępstwa podatkowe i oferty finansowania biznesu.

Konflikt USA i Izraela z Iranem - w wyniku którego do wojny zostały włączone inne kraje Zatoki Perskiej - doprowadził do uszkodzenia infrastruktury naftowo-gazowej Emiratów i zablokował morski szlak handlowy, wiodący przez cieśninę Ormuz.

ZEA oczekują poduszki finansowej? W tle zagrożenie dla amerykańskiego dolara

Według medialnych ustaleń Zjednoczone Emiraty Arabskie póki co nie złożyły formalnego wniosku o linię swapową z USA, traktując temat jedynie jako wstępną propozycję w ostatnich rozmowach.

Jednocześnie ZEA wskazują, że decyzja Donalda Trumpa o ataku na Iran wciągnęła region w potencjalnie długotrwały konflikt, który może wpłynąć na ich stabilność finansową. Ostrzegają też, że w razie niedoboru dolarów mogą przejść na rozliczenia w juanie lub innych walutach, co stanowiłoby zagrożenie dla globalnej dominacji dolara w płatnościach za ropę.

Źródła: "WSJ", Reuters

"To poważne ultimatum". Sawicki o stowarzyszeniu Morawieckiego Polsat News Polsat News