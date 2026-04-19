W skrócie Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz do czasu pełnego porozumienia pokojowego, ostrzegając marynarzy obcych statków przed zbliżaniem się.

Szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow zadeklarował gotowość pomocy w usuwaniu wzbogaconego uranu z Iranu, jednak podobna rosyjska propozycja została wcześniej odrzucona przez Teheran.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran przed próbami "szantażowania" Stanów Zjednoczonych, twierdząc jednocześnie, że rozmowy pokojowe są bardzo blisko finalizacji.

Irańskie siły zbrojne poinformowały w sobotę, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu zawiązania pełnego porozumienia pokojowego. Marynarzy obcych statków ostrzeżono, by nie zbliżali się - w przeciwnym razie zostaną ostrzelani.

Teheran wyjaśnia, że odpowiada na trwającą blokadę irańskich portów przez USA, nazywając ją naruszeniem warunków zawieszenia broni.

Rosja przygląda się sytuacji Iranu. Szef Rosatomu: Możemy pomóc

Szef rosyjskiej państwowej firmy energetycznej Rosatom, Aleksiej Lichaczow, powiedział w sobotę, że jego przedsiębiorstwo jest gotowe pomóc w usuwaniu wzbogaconego uranu z Iranu oraz że sam uważnie śledzi postępy rozmów USA - Iran.

Usunięcie wzbogaconego uranu to jedno z głównych żądań wysuwanych przez USA wobec Iranu. Waszyngton chce zneutralizowania irańskiego potencjału militarnego, na co jednak Teheran się nie godzi.

Kilka dni wcześniej podobne propozycje składał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który - reprezentując Władimira Putina - twierdził, że Rosja może przechować wzbogacony uran z Iranu. Oznaczałoby to, że Kreml wydzielałby Teheranowi mniejsze ładunki, wyłącznie na potrzeby cywilne. Jednakże tę ofertę Iran odrzucił.

Ze zbliżoną ofertą, według informacji agencji Associated Press, miały wyjść także Chiny, do tej pory, mimo bliskich relacji z Iranem, zachowawcze w kontekście konfliktu. Doniesienia te nie zostały na razie oficjalnie potwierdzone.

Negocjacje USA - Iran. Trump: Trochę się wygłupiają

W reakcji na ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran przed próbami "szantażowania" Stanów Zjednoczonych.

Trump powtórzył, że obie strony konfliktu są "bardzo blisko" zawarcia umowy. - Prowadzimy bardzo konstruktywne rozmowy - stwierdził, dodając, że mimo wszystko Teheran ostatnio "trochę się wygłupia".

Jak informowała agencja Reutera, od ponownego zamknięcia cieśniny Ormuz co najmniej dwa statki miały zostać ostrzelane.

Źródła: Reuters, AFP

Komorowski w ''Prezydentach i premierach'' o sytuacji w PiS: Część posłów nie akceptuje kursu narzuconego przez Jarosława Kaczyńskiego Polsat News Polsat News