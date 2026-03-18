Bliski Wschód
Rosja z apelem w sprawie wojny w Iranie. "Wzywamy do opamiętania się"

Krzysztof Ryncarz

Wzywamy wszystkie strony do opamiętania się i zawieszenia broni - powiedziała rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, odnosząc się do trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przedstawicielka państwa agresora w Ukrainie zaznaczyła również, że należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje, których celem będzie ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa, obok pociski wystrzelone z Iranu
Rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa apeluje ws. wojny w IranieSefa Karacan / Anadolu / Getty Images | MAMOUN WAZWAZ / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Rosyjska rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa wezwała strony konfliktu na Bliskim Wschodzie do zawieszenia broni i negocjacji dotyczących odblokowania cieśniny Ormuz.
  • Moskwa poinformowała o wysłaniu ponad 13 ton leków do Iranu w odpowiedzi na prośbę Teheranu o pomoc medyczną.
  • Rosja potępiła atak USA i Izraela na irańską elektrownię jądrową w Buszehr i ostrzegła przed ryzykiem katastrofy radiologicznej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ wezwała w środę wszystkie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie do zaprzestania działań zbrojnych i rozpoczęcia rozmów na temat odblokowania cieśniny Ormuz.

- Rozwiązanie problemu przywrócenia transportu morskiego cieśniną Ormuz musi zostać osiągnięte przy stole negocjacyjnym - stwierdziła przedstawicielka państwa, które od ponad czterech lat prowadzi pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Zacharowa zaznaczyła również, że konflikt wokół Iranu bezpośrednio zagraża globalnemu bezpieczeństwu energetycznemu i światowej gospodarce. - Koncentracja zasobów i szlaków dystrybucji sprawia, że rynek globalny jest podatny na destabilizację regionalną, co bezpośrednio zagraża globalnemu bezpieczeństwu energetycznemu - powiedziała.

- Konflikt na Bliskim Wschodzie wprowadził zamieszanie na rynkach ropy naftowej i gazu i już wyrządził znaczne szkody światowej gospodarce - dodała.

    Do sytuacji w cieśninie Ormuz odniósł się również szef NATO Mark Rutte. - Wszyscy oczywiście zgadzamy się, że handel musi wrócić. Z tego, co wiem, sojusznicy wspólnie rozmawiają o tym, jak to zrobić. Razem szukają rozwiązania - powiedział.

    Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rosja zapowiada wsparcie dla Iranu

    Zacharowa poinformowała również, żeRosja "nadal będzie pomagać przyjaznemu narodowi irańskiemu, który doświadczył strasznych trudności". Jak zaznaczyła, Teheran zwrócił się do Moskwy z prośbą o pomoc medyczną. W odpowiedzi na tę prośbę Rosja wysłała ponad 13 ton leków, które trafiły do Iranu poprzez azerbejdżańskie miasto Lenkoran przy granicy z Iranem.

    Jednocześnie propagandystka stwierdziła, że to nie Iran "wywołał spiralę przemocy w regionie". - Przyczyną była niesprowokowana, zdradziecka agresja amerykańsko-izraelska, przeprowadzona w trakcie negocjacji dotyczących losu irańskiego programu nuklearnego - powiedziała.

      - Dlatego stanowisko naszych irańskich przyjaciół, którzy są zdeterminowani, by bronić swojego kraju i stawić opór brutalnemu atakowi na ich ojczyznę, jest dla nas więcej niż zrozumiałe - dodała.

      Atak na irańską elektrownię jądrową. Moskwa zabrała głos

      Rzeczniczka rosyjskiego MSZ potępiła również atak rakietowy przeprowadzony przez USA i Izrael na irańską elektrownię jądrową w mieście Buszehr. - Tel Awiw i Waszyngton muszą powstrzymać się od lekkomyślnych ataków na obiekty infrastruktury jądrowej, które stwarzają realne ryzyko katastrofy radiologicznej i środowiskowej w całym regionie - powiedziała cytowana przez agencję Reutera.

      Zacharowa przekazała również, że Rosja wielokrotnie ostrzegała Izrael i USA, że na terenie elektrowni pracuje wielu obywateli Rosji.

      - Wzywamy strony konfliktu do opamiętania się i podjęcia wysiłków na rzecz szybkiego zawieszenia broni i deeskalacji napięć. Trwające działania wojenne niosą ze sobą bezprecedensowe negatywne konsekwencje dla całego Bliskiego Wschodu, w tym w sferze nuklearnej, o czym wielokrotnie ostrzegaliśmy - dodała.

      Źródło: Reuters

      Najnowsze