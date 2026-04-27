W skrócie Władimir Putin spotkał się w Petersburgu z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Aragczim oraz otrzymał wiadomość od najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego.

Putin zadeklarował gotowość Rosji do wspierania interesów Iranu na Bliskim Wschodzie, a Aragczi podziękował za dotychczasowe wsparcie i wyraził nadzieję na zacieśnienie relacji.

Podczas wizyty omawiano kwestie zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem oraz bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Perskiej.

Jak informuje RIA, w poniedziałkowym spotkaniu, poza prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim, wzięli udział również m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca dyktatora Jurij Uszakow.

- Z naszej strony zrobimy wszystko, co służy waszym interesom, interesom wszystkich narodów regionu, aby zapewnić jak najszybsze osiągnięcie pokoju - zapewnił przedstawiciela Teheranu prezydent Rosji.

Putin przekazał także, że otrzymał wiadomość od najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, choć nie podzielił się szczegółami na jej temat. Poprosił natomiast Aragcziego o przekazanie życzeń "zdrowia i pomyślności".

Rosyjski polityk podkreślił również, że ma nadzieję, iż Irańczycy "dzięki odwadze i pragnieniu niepodległości, pod przewodnictwem nowego lidera, zdołają przetrwać ten trudny okres prób".

Szef irańskiej dyplomacji z kolei podziękował Rosji za dotychczasowe wsparcie i zapewnił, że przyjazne relacje między oboma krajami będą się zacieśniać. Zapowiedział także kontynuację walki. Spotkanie skomentował krótko również Ławrow, podkreślając, że było ono "użyteczne".

Przed rozpoczęciem wizyty ministra spraw zagranicznych Iranu w Petersburgu informowano, że tematem rozmów mają być kwestie zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, a także bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz oraz Zatoce Perskiej.

- Dzisiejsze spotkanie będzie dobrą okazją do omówienia rozwoju sytuacji wojennej. Jestem przekonany, że te konsultacje i koordynacja działań między oboma krajami w tym zakresie będą miały szczególne znaczenie - mówił Aragczi

Rosja jest strategicznym partnerem Iranu na mocy porozumienia zawartego w zeszłym roku. Umowa ta nie zobowiązuje jednak do wzajemnej obrony. Zarówno w czerwcu 2025 roku, gdy doszło do pierwszej eskalacji z USA i Izraelem, jak i w ostatnich tygodniach Rosja i drugi kluczowy sojusznik Teheranu - Chiny, ograniczyły się do reakcji dyplomatycznych.

Źródło: Reuters

