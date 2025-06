W skrócie Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził wątpliwość, czy Rosja może być wiarygodnym mediatorem w konflikcie Izraela i Iranu, wskazując jej zaangażowanie w wojnę na Ukrainie.

Donald Trump uważa, że przywódca Rosji Władimir Putin może pomóc w mediacji między Iranem a Izraelem, a sam byłby otwarty na takie negocjacje.

Izrael i Iran od kilku dni ostrzeliwują się wzajemnie, a społeczność międzynarodowa, w tym Waszyngton i Moskwa, apeluje o deeskalację oraz powrót do negocjacji.

- Nie sądzę, aby Rosja, która obecnie jest zaangażowana w konflikt o wysokiej intensywności w Ukrainie i od kilku lat nie przestrzega Karty Narodów Zjednoczonych, mogła w jakikolwiek sposób być mediatorem - powiedział w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty na Grenlandii.

Francuski przywódca odniósł się do niedzielnej wypowiedzi Donalda Trumpa, że Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie, jak niedawno uczyniły to Indie i Pakistan, a które właśnie prezydent USA miał skłonić do zawieszenia broni.

Trump nie wykluczył, że w zawarciu porozumienia pomóc mu może przywódca Rosji Władimir Putin i że on sam byłby otwarty na mediację rosyjskiego lidera.

- Stany Zjednoczone Ameryki mają prawdziwą zdolność do ponownego przyprowadzania wszystkich stron do stołu negocjacyjnego, biorąc pod uwagę fakt, że wraz z Europejczykami są ważnymi uczestnikami każdego porozumienia nuklearnego, ale przede wszystkim zależność Izraela od amerykańskiej broni i amunicji daje im zdolność do negocjacji - podkreślił Macron.

Bliski Wschód. Ławrow zaproponował Iranowi pomoc

Prezydent Francji zatrzymał się na Grenlandii w drodze do Kanady na szczyt G7. Powiedział, że zamierza dowiedzieć się tam, czy Trump jest gotów na nałożenie na Kreml surowszych sankcji, jeśli ten nie odpowie na propozycję zawieszenia broni w Ukrainie.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

Waszyngton i Moskwa wezwały do deeskalacji sytuacji w regionie. Biały Dom wezwał Iran do powrotu do rozmów w sprawie programu jądrowego, a Kreml potępił użycie siły przez Izrael.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaproponował w sobotę Iranowi, że Moskwa może pomóc w deeskalacji na Bliskim Wschodzie.

Stanowisko w sprawie konfliktu zajęły także Chiny.

"Pekin nadal chce utrzymywać komunikację i współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" - przekazano w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodano, że "Chiny pragną także odgrywać konstruktywną rolę w deeskalacji konfliktu".

