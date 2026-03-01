Bliski Wschód
Bliski Wschód

Reza Pahlawi gotowy przejąć władzę w Iranie. "Odpowiadam na wezwanie"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Przez lata moi rodacy wzywali wolny świat, by im pomógł. Teraz prezydent Trump odpowiedział na ich wezwanie - stwierdził lider irańskiej opozycji przebywający w USA Reza Pahlawi na łamach "The Washington Post". Opozycjonista przedstawił również plan na pierwsze dni, gdyby udało mu się przejąć władzę w kraju.

Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze i niebieskim krawacie gestykuluje podczas przemówienia przed mikrofonem na tle ściany z logotypem konferencji bezpieczeństwa.
Lider irańskiej opozycji Reza PahlawiSVEN HOPPE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Reza Pahlawi, lider irańskiej opozycji, podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za wsparcie Iranu i przedstawił plan na pierwsze dni po przejęciu władzy.
  • Pahlawi ogłosił Projekt Irański Dobrobyt, zakładający referendum konstytucyjne i wolne wybory pod nadzorem międzynarodowym po upadku reżimu.
  • W wyniku ataków USA i Izraela zginął Ali Chamenei, a władzę tymczasowo przejmuje rada przywódcza złożona z prezydenta, szefa sądownictwa oraz prawnika Rady Strażników.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Reza Pahlawi podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za wczorajsze ataki na Iran, w których zginął dotychczasowy przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei.

"Ogłaszając ataki, prezydent Donald Trump wskazał ogromne zagrożenie, jakie stanowi największy na świecie sponsor terroryzmu dla USA i jego sojuszników. Zwrócił się również do Irańczyków - najdłużej cierpiących ofiar reżimu - ogłaszając, że 'godzina wolności jest w waszych rękach'. Dziękuję panie prezydencie. Te słowa dadzą Irańczykom siłę i jestem pewien, że wykorzystają oni ten moment' - stwierdził Reza Pahlawi na łamach amerykańskiej gazety.

Zaznaczył jednocześnie, że władze irańskie dopuściły się niedawno zbrodni przeciwko własnym obywatelom, którzy brali udział w antyrządowych protestach "masakrując ponad 300 tys. z nich w ciągu kilku dni".

Zobacz również:

Cyrus Reza Pahlawi
Bliski Wschód

Reza Pahlawi apeluje do Irańczyków. "Bądźcie gotowi"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    "Przez lata moi rodacy wzywali wolny świat, by im pomógł. Teraz prezydent Trump odpowiedział na ich wezwanie. Irańczycy nie są już sami" - zaznaczył.

    "W przeciwieństwie do irańskiego reżimu, który nienawidzi Ameryki, Irańczycy ją kochają. Są wdzięczni za tą wyjątkową szansę na wolność, którą im dano" - dodał.

    Iran. Pahlawi przedstawia plan przejęcia władzy

    W swoim tekście Reza Pahlawi poinformował również o Projekcie Irański Dobrobyt, który został opracowany przez niego wraz z współpracownikami. "Ta mapa drogowa do odrodzenia narodowego, opisująca pierwsze 100 dni po upadku reżimu oraz długoterminową odbudowę i stabilizację naszego kraju, została poparta przez wielu przywódców biznesowych na całym świecie" - stwierdził.

    Zaznaczył, że jest gotowy przejąć władzę tymczasową w kraju. "Wielu Irańczyków, często mimo lecących kul, wzywało mnie, bym przewodził transformacji. Podziwiam ich odwagę i odpowiadam na ich wezwanie. Nasza droga naprzód będzie jasna: nowa konstytucja przyjęta w referendum, a następnie wolne wybory pod nadzorem społeczności międzynarodowej. Gdy Irańczycy zagłosują, rząd tymczasowy się rozwiąże" - przekazał.

    Zaznaczył, że jeśli przejmie władze w kraju, to po wielu dekadach "Iran wznowi niegdyś ciepłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi" oraz "natychmiast uzna Izrael", w ramach działań na rzecz pokoju w regionie Bliskiego Wschodu. "Iran to nie Irak. Nie popełnimy ponownie błędów, które doprowadziły do konfliktu" - stwierdził.

    "Boże błogosław Amerykę. Niech żyje Iran" - zakończył.

    Ali Chamenei nie żyje. Kto przejmie władzę w Iranie?

    W sobotnich atakach sił USA i Izraela zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz członkowie jego rodziny. Chamenei rządził Iranem od 1989 roku, w związku z czym pojawiły się pytania, kto przejmie teraz władzę w kraju.

    Zobacz również:

    Premier Izraela Binjamin Netanjahu i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
    Bliski Wschód

    "Wykorzystać za wszelką cenę". Trump i Netanjahu zwietrzyli dziejową szansę

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz

      - Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników - oznajmił sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

      Dodał, że rada przywódcza powstanie "jak najszybciej". - Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem - powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.

      Ostrzegł przy tym, że jeśli "grupy secesjonistyczne" podejmą próby działania, czeka je ostra odpowiedź. - Powinny wiedzieć, że nie będziemy tego tolerować - powiedział, wzywając Irańczyków do jedności.

      Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zarzucił, że usiłują "okraść Iran" i spowodować jego dezintegrację.

      Wcześniej przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf zapewnił, że Iran będzie nadal podążać szlakiem wyznaczonym przez Chameneia, a scenariusze, w tym dotyczące postępowania po jego śmierci, zostały wcześniej przygotowane.

      Odnosząc się do prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, oświadczył, że przekroczyli oni "czerwoną linię" i "zapłacą za to".

      Zobacz również:

      Iran. Ali Chamenei nie żyje. Donald Trump ogłasza
      Bliski Wschód

      Donald Trump ogłasza: Ali Chamenei nie żyje

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      "Wydarzenia": Ostrzelany tramwaj? Niebezpieczny incydent w WarszawiePolsat News

      Najnowsze