W skrócie Reza Pahlawi, lider irańskiej opozycji, podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za wsparcie Iranu i przedstawił plan na pierwsze dni po przejęciu władzy.

Pahlawi ogłosił Projekt Irański Dobrobyt, zakładający referendum konstytucyjne i wolne wybory pod nadzorem międzynarodowym po upadku reżimu.

W wyniku ataków USA i Izraela zginął Ali Chamenei, a władzę tymczasowo przejmuje rada przywódcza złożona z prezydenta, szefa sądownictwa oraz prawnika Rady Strażników.

Reza Pahlawi podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za wczorajsze ataki na Iran, w których zginął dotychczasowy przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei.

"Ogłaszając ataki, prezydent Donald Trump wskazał ogromne zagrożenie, jakie stanowi największy na świecie sponsor terroryzmu dla USA i jego sojuszników. Zwrócił się również do Irańczyków - najdłużej cierpiących ofiar reżimu - ogłaszając, że 'godzina wolności jest w waszych rękach'. Dziękuję panie prezydencie. Te słowa dadzą Irańczykom siłę i jestem pewien, że wykorzystają oni ten moment' - stwierdził Reza Pahlawi na łamach amerykańskiej gazety.

Zaznaczył jednocześnie, że władze irańskie dopuściły się niedawno zbrodni przeciwko własnym obywatelom, którzy brali udział w antyrządowych protestach "masakrując ponad 300 tys. z nich w ciągu kilku dni".

"Przez lata moi rodacy wzywali wolny świat, by im pomógł. Teraz prezydent Trump odpowiedział na ich wezwanie. Irańczycy nie są już sami" - zaznaczył.

"W przeciwieństwie do irańskiego reżimu, który nienawidzi Ameryki, Irańczycy ją kochają. Są wdzięczni za tą wyjątkową szansę na wolność, którą im dano" - dodał.

Iran. Pahlawi przedstawia plan przejęcia władzy

W swoim tekście Reza Pahlawi poinformował również o Projekcie Irański Dobrobyt, który został opracowany przez niego wraz z współpracownikami. "Ta mapa drogowa do odrodzenia narodowego, opisująca pierwsze 100 dni po upadku reżimu oraz długoterminową odbudowę i stabilizację naszego kraju, została poparta przez wielu przywódców biznesowych na całym świecie" - stwierdził.

Zaznaczył, że jest gotowy przejąć władzę tymczasową w kraju. "Wielu Irańczyków, często mimo lecących kul, wzywało mnie, bym przewodził transformacji. Podziwiam ich odwagę i odpowiadam na ich wezwanie. Nasza droga naprzód będzie jasna: nowa konstytucja przyjęta w referendum, a następnie wolne wybory pod nadzorem społeczności międzynarodowej. Gdy Irańczycy zagłosują, rząd tymczasowy się rozwiąże" - przekazał.

Zaznaczył, że jeśli przejmie władze w kraju, to po wielu dekadach "Iran wznowi niegdyś ciepłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi" oraz "natychmiast uzna Izrael", w ramach działań na rzecz pokoju w regionie Bliskiego Wschodu. "Iran to nie Irak. Nie popełnimy ponownie błędów, które doprowadziły do konfliktu" - stwierdził.

"Boże błogosław Amerykę. Niech żyje Iran" - zakończył.

Ali Chamenei nie żyje. Kto przejmie władzę w Iranie?

W sobotnich atakach sił USA i Izraela zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz członkowie jego rodziny. Chamenei rządził Iranem od 1989 roku, w związku z czym pojawiły się pytania, kto przejmie teraz władzę w kraju.

- Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników - oznajmił sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

Dodał, że rada przywódcza powstanie "jak najszybciej". - Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem - powiedział. Według niego tymczasowe kierownictwo może się ukonstytuować już w niedzielę.

Ostrzegł przy tym, że jeśli "grupy secesjonistyczne" podejmą próby działania, czeka je ostra odpowiedź. - Powinny wiedzieć, że nie będziemy tego tolerować - powiedział, wzywając Irańczyków do jedności.

Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zarzucił, że usiłują "okraść Iran" i spowodować jego dezintegrację.

Wcześniej przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf zapewnił, że Iran będzie nadal podążać szlakiem wyznaczonym przez Chameneia, a scenariusze, w tym dotyczące postępowania po jego śmierci, zostały wcześniej przygotowane.

Odnosząc się do prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, oświadczył, że przekroczyli oni "czerwoną linię" i "zapłacą za to".

