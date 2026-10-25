W skrócie Huti ogłosili przeprowadzenie serii ataków rakietowych i dronowych na lotnisko w Rijadzie oraz bazy wojskowe w Chamis Muszajt i Dżizanie.

W wyniku spadających odłamków rakiet na południu Arabii Saudyjskiej dwie osoby zostały ranne, a budynki i samochody uległy uszkodzeniu.

Zagrożenie atakami zmusiło władze Arabii Saudyjskiej do przełożenia konferencji inwestycyjnej i przeniesienia Rajdu Dakar do innego kraju.

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Stołeczne lotnisko im. Króla Chalida zostało zamknięte po ataku rakietowym Huti z 10 października. W ataku, uznawanym za jeden z najkrwawszych na terytorium Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

W piątek Huti ostrzegli jednak, że port nadal jest celem wojskowym, i wezwali pasażerów oraz linie lotnicze, by z niego nie korzystali.

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W niedzielę władze saudyjskie poinformowały o przechwyceniu serii rakiet oraz dronów.

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał w serwisie X, że rebelianci przeprowadzili "trzy operacje wojskowe" z użyciem "dziesiątek rakiet balistycznych", a atak na lotnisko w Rijadzie "dosięgnął celu". Dodał, że pozostałe uderzenia były wymierzone w bazę lotniczą w Chamis Muszajt oraz bazę morską w Dżizanie.

Władze Arabii Saudyjskiej dotychczas nie skomentowały kolejnego ataku na port lotniczy.

Saudyjski portal Arab News, uważany za wyraziciela opinii rządu w Rijadzie, napisał w niedzielę, że choć Huti nazywają siebie "Ansar Allah", czyli "zwolennikami Boga", to nie jest to prawda.

"Wypowiedzieli wojnę Bogu, Jego posłańcowi (prorokowi Mahometowi - red.), Jego świętym miastom i wszystkim, którzy Go czczą. Są wrogami Allaha (...) i Ansar Asz-Szajtan (zwolennikami szatana - red.)" - podkreślono.

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Jeden z mieszkańców Chamis Muszajt, proszący o anonimowość, w rozmowie z agencją AFP przekazał, że od niedzielnego poranka "bombardowanie jest bardzo intensywne". Dodał też, że wszystko się trzęsie od eksplozji.

Agencja Obrony Cywilnej Arabii Saudyjskiej powiadomiła, że na południu kraju dwie osoby zostały ranne spadającymi odłamkami rakiet. Odnotowano też uszkodzenia budynków i samochodów.

AFP podkreśla, że zamknięcie lotniska im. Króla Chalida to poważny cios dla Arabii Saudyjskiej. Jak czytamy, konferencja inwestycyjna królestwa została przełożona na przyszły rok, z kolei wyścig samochodowy Rajd Dakar, zaplanowany na styczeń 2027 roku, odbędzie się w innym kraju.

Również w związku z atakami na Arabię Saudyjską oraz obawą przed wzrostem agresji rebeliantów Huti, Stany Zjednoczone ograniczają obecność swoich pracowników dyplomatycznych w ambasadach w kraju.



