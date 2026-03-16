Bliski Wschód
Rakiety Iranu dotarły do Jerozolimy. Szczątki przy świętych miejscach

Dawid Szczyrbowski

Iran w ramach działań odwetowych posłał rakiety na Izrael, a szczątki zestrzelonych pocisków spadły na święte miejsca w Jerozolimie. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Do akcji oczyszczania miasta zmobilizowano izraelską policją oraz grupy saperskie. Wiadomo, że odłamki rakiet odkryto m.in. w okolicy Grobu Pańskiego.

ENVER ASFUR / ANADOLU / AFP | Ilan Rosenberg / Ammar Awad / Reuters / Agencja Forum

W skrócie

  • Odłamki pocisków balistycznych i przechwytujących spadły wokół Starego Miasta w Jerozolimie, m.in. w pobliżu bazyliki Grobu Świętego i na Wzgórzu Świątynnym.
  • Izraelska policja poinformowała, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń oraz zabezpieczono miejsca zdarzenia.
  • Wojna na Bliskim Wschodzie zaczęła się od ataku sił izraelsko-amerykańskich na Iran, a Teheran odpowiedział uderzeniami, m.in. w Bahrajnie, Dubaju i Abu Zabi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Odłamki pocisków balistycznych wystrzelonych przez Iran oraz pocisków je przechwytujących spadły w poniedziałek wokół otoczonego murami Starego Miasta w Jerozolimie.

Szczątki znaleziono w okolicy miejsc nieodłącznie związanych z trzema religiami: chrześcijaństwem, islamem i judaizmem. Chodzi m.in. o bazylikę Grobu Świętego oraz Wzgórze Świątynne.

Jak podała izraelska policja, nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych ani poważniejszych zniszczeń.

Izrael. Fragmenty irańskich rakiet spadły na Jerozolimę

Zdjęcia opublikowane przez izraelskie służby pokazują trzech funkcjonariuszy, niosących z dachu pokrytego czerwoną dachówką przedmiot przypominający pierścień. To część irańskiego pocisku. Szczątki odkryto obok Grobu Pańskiego - miejsca ukrzyżowania i pochówku Jezusa. Obiekt ten jest popularnym celem pielgrzymek.

Zobacz również:

Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwały USA i i Izrael do "zakończenia agresji" w Iranie
Świat

Kreml z pilnym apelem do USA i Izraela. "Wzywamy"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    Na innym zdjęciu widać kordon policji otaczający niewielki obszar na terenie kompleksu Al-Aksa, gdzie znajduje się złota Kopuła na Skale. Także tam znaleziono odłamki rakiet. Sanktuarium jest świętym miejscem dla wyznawców islamu.

    "Policja Jerozolimy, grupy saperskie i jednostki Straży Granicznej zabezpieczyły miejsca zdarzenia i obecnie pracują nad wyeliminowaniem wszelkich pozostałych zagrożeń dla ludności" - czytamy w wydanym komunikacie.

    Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowali Iran, Teheran dokonuje uderzeń odwetowych

    Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran. W wyniku zmasowanego uderzenia zabity został najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

    Teheran zapowiedział odwet i ataki na Izrael oraz sojuszników USA w regionie. Za cel wzięto m.in. amerykańskie bazy wojskowe. W niedzielę wybuchł pożar na terenie jednej z nich, zlokalizowanej w Bahrajnie.

    W poniedziałek nad ranem irański dron uderzył w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju. Następnie pocisk zniszczył cywilny pojazd w Abu Zabi.

    Źródła: Reuters, Interia

    Zobacz również:

    Rzecznik izraelskiej armii o planach ataków na Iran na najbliższe trzy tygodnie
    Bliski Wschód

    "Najbliższe trzy tygodnie". Izraelska armia ujawnia w sprawie Iranu

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Najnowsze