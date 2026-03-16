Odłamki pocisków balistycznych wystrzelonych przez Iran oraz pocisków je przechwytujących spadły w poniedziałek wokół otoczonego murami Starego Miasta w Jerozolimie.

Szczątki znaleziono w okolicy miejsc nieodłącznie związanych z trzema religiami: chrześcijaństwem, islamem i judaizmem. Chodzi m.in. o bazylikę Grobu Świętego oraz Wzgórze Świątynne.

Jak podała izraelska policja, nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych ani poważniejszych zniszczeń.

Izrael. Fragmenty irańskich rakiet spadły na Jerozolimę

Zdjęcia opublikowane przez izraelskie służby pokazują trzech funkcjonariuszy, niosących z dachu pokrytego czerwoną dachówką przedmiot przypominający pierścień. To część irańskiego pocisku. Szczątki odkryto obok Grobu Pańskiego - miejsca ukrzyżowania i pochówku Jezusa. Obiekt ten jest popularnym celem pielgrzymek.

Na innym zdjęciu widać kordon policji otaczający niewielki obszar na terenie kompleksu Al-Aksa, gdzie znajduje się złota Kopuła na Skale. Także tam znaleziono odłamki rakiet. Sanktuarium jest świętym miejscem dla wyznawców islamu.

"Policja Jerozolimy, grupy saperskie i jednostki Straży Granicznej zabezpieczyły miejsca zdarzenia i obecnie pracują nad wyeliminowaniem wszelkich pozostałych zagrożeń dla ludności" - czytamy w wydanym komunikacie.

Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowali Iran, Teheran dokonuje uderzeń odwetowych

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran. W wyniku zmasowanego uderzenia zabity został najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

W poniedziałek nad ranem irański dron uderzył w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju. Następnie pocisk zniszczył cywilny pojazd w Abu Zabi.

Źródła: Reuters, Interia

