Rakieta z Iranu zmierzała w stronę Turcji. NATO reaguje na "bezpardonowe ataki"
Rakieta balistyczna lecąca z Iraku w stronę Turcji została zestrzelona przez obronę powietrzną NATO. Rzecznika Sojuszu Północnoatlantyckiego potępiła irański atak i zastrzegła, że Sojusz "stanowczo popiera wszystkich swoich sojuszników". Tureckie ministerstwo obrony przekazało wcześniej, że w incydencie nikt nie ucierpiał.
W skrócie
- NATO zestrzeliło rakietę balistyczną lecącą z Iranu w stronę Turcji.
- Nikt nie ucierpiał w incydencie związanym z przechwyceniem rakiety.
- Rzeczniczka NATO potępiła irański atak i podkreśliła poparcie Sojuszu dla Turcji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według informacji przekazanych przez tureckie ministerstwo obrony w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, zmierzającą w kierunku Turcji. Rakiet przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii.
W komunikacie władz zaznaczono, że pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. W incydencie nikt nie ucierpiał.
"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera i dodano, że tureckie państwo "jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo swojego terytorium i obywateli, niezależnie od tego skąd pochodzi zagrożenie".
Według informacji przekazanych anonimowo agencji AFP przez jednego z tureckich urzędników, rakieta była wymierzona w bazę na greckiej części Cypru, ale zboczyła z kursu.
Rakieta z Iranu leciała w kierunku Turcji. Jest reakcja NATO
Zdarzenie skomentowała też rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart, która potępiła irański atak.
- Potępiamy irańskie ataki na Turcję. NATO stanowczo popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, podczas gdy Iran kontynuuje bezpardonowe ataki w całym regionie - zapewniła, cytowana przez agencję Reutera.
Hart dodała też, że postawa NATO w zakresie odstraszania i obrony, w tym powietrznej i przeciwrakietowej "pozostaje silna".
W odpowiedzi na atak Izraela i USA, który rozpoczął się w sobotę, Iran atakuje kraje Bliskiego Wschodu z użyciem pocisków balistycznych i dronów. Incydent dotyczący Turcji jest pierwszym przypadkiem zagrożenia dla terytorium kraju NATO w tej wojnie.
Źródło: Reuters, PAP