W skrócie NATO zestrzeliło rakietę balistyczną lecącą z Iranu w stronę Turcji.

Nikt nie ucierpiał w incydencie związanym z przechwyceniem rakiety.

Rzeczniczka NATO potępiła irański atak i podkreśliła poparcie Sojuszu dla Turcji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji przekazanych przez tureckie ministerstwo obrony w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, zmierzającą w kierunku Turcji. Rakiet przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii.

W komunikacie władz zaznaczono, że pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. W incydencie nikt nie ucierpiał.

"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera i dodano, że tureckie państwo "jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo swojego terytorium i obywateli, niezależnie od tego skąd pochodzi zagrożenie".

Według informacji przekazanych anonimowo agencji AFP przez jednego z tureckich urzędników, rakieta była wymierzona w bazę na greckiej części Cypru, ale zboczyła z kursu.

Rakieta z Iranu leciała w kierunku Turcji. Jest reakcja NATO

Zdarzenie skomentowała też rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart, która potępiła irański atak.

- Potępiamy irańskie ataki na Turcję. NATO stanowczo popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, podczas gdy Iran kontynuuje bezpardonowe ataki w całym regionie - zapewniła, cytowana przez agencję Reutera.

Hart dodała też, że postawa NATO w zakresie odstraszania i obrony, w tym powietrznej i przeciwrakietowej "pozostaje silna".

W odpowiedzi na atak Izraela i USA, który rozpoczął się w sobotę, Iran atakuje kraje Bliskiego Wschodu z użyciem pocisków balistycznych i dronów. Incydent dotyczący Turcji jest pierwszym przypadkiem zagrożenia dla terytorium kraju NATO w tej wojnie.

Źródło: Reuters, PAP

Bosak w "Graffiti" o wojnie na Bliskim Wschodzie: Nasze interesy cierpią Polsat News