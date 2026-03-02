W oficjalnym wystąpieniu skierowanym do prezydenta Iranu Masuda Pezeshkiana, Władimir Putin nazwał śmierć Chameneiego "cynicznym zamachem". Analitycy ISW zwracają jednak uwagę na kluczowy szczegół - rosyjski prezydent w swoim przemówieniu celowo uniknął bezpośredniego wskazania Stanów Zjednoczonych czy Izraela jako sprawców.

Taka postawa kontrastuje z o wiele ostrzejszą retoryką rosyjskiego MSZ, które oskarżyło Zachód o "polowanie" na irańskich przywódców. Zdaniem obserwatorów, ten rozdźwięk jest celowym zabiegiem.

Putin stara się nie palić mostów w relacjach z Waszyngtonem, licząc na potencjalne pole do negocjacji w kwestii ukraińskiej. Rosyjski resort dyplomacji realizuje zaś rutynową krytykę wymierzoną w "hegemonię Zachodu", która nie niesie za sobą realnych konsekwencji politycznych.

Atak na Iran. Rosja nie ma środków do pomocy

Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, podjął próbę wytworzenia narracji o rzekomych mediacjach z Chinami i państwami arabskimi. Apele o "stabilizację sytuacji" m.in. za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa ONZ są oceniane przez ekspertów jako dowód słabości.

"Rosja nie dysponuje obecnie środkami ani wolą polityczną, aby interweniować w konflikt o takiej skali na Bliskim Wschodzie. Jej zasoby są niemal w całości zaangażowane na froncie ukraińskim" - czytamy w raporcie ISW.

Analitycy zwracają także uwagę na uwidocznioną asymetrię w stosunkach rosyjsko-irańskich. Moskwa od lat chętnie korzysta z irańskiej technologii (m.in. dronów Shahed), jednak nie wykazuje gotowości do poświęcenia własnych interesów w obronie reżimu w Teheranie.

Bierność Kremla sugeruje, że Rosja traktuje Iran instrumentalnie. W obecnej konfiguracji geopolitycznej priorytetem dla Moskwy pozostaje uzyskanie ustępstw ze strony nowej administracji USA w sprawie wojny w Ukrainie, nawet kosztem pozycji swojego bliskowschodniego partnera.

"Polityczny WF": II próg podatkowy. Kto w rządzie chce jego zmiany? INTERIA.PL