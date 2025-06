- Dotychczasowe działania Rosji pokazują, że jedyne, co naprawdę ją interesuje, to wojna - dodał.

W odpowiedzi na eskalację konfliktu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała obie strony do powściągliwości. Po niedzielnej rozmowie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu przekazała, że to Iran jest "głównym źródłem niestabilności w regionie", a Izrael "ma prawo do obrony".