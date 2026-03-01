Bliski Wschód
Bliski Wschód

Putin grzmi po śmierci przywódcy Iranu. Media publikują fragment listu

Karolina Głodowska

"Cyniczne morderstwo" - tymi słowami śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu w atakach Izraela i USA nazwał rosyjski dyktator Władimir Putin. Wcześniej MSZ Rosji - która od ponad czterech lat prowadzi inwazję na Ukrainę - apelowało o "powrót na dyplomatyczną drogę". Rosyjskie media publikują list przywódcy Rosji, który przesłano do Teheranu.

Dwóch mężczyzn w garniturach, siedzących osobno po przeciwnych stronach obrazu, na tle oficjalnych wnętrz urzędowych, zwróconych ku sobie, jeden z nich przemawia, drugi słucha z poważnym wyrazem twarzy.
Władimir Putin reaguje na śmierć Alego ChameneiegoMANDEL NGAN / Photo by HECTOR RETAMAL AFP

Prezydent Rosji Władimir Putin zabicie irańskiego przywódcy duchowo-politycznego ajatollaha Alego Chameneiego oraz członków jego rodziny nazwał "cynicznym" morderstwem.

Według Putina, jak opisuje propagandowa rosyjska agencja państwowa TASS, akcja, w której zginął Chamenei, "naruszała wszelkie normy ludzkiej moralności i prawa międzynarodowego".

USA - Iran. Władimir Putin reaguje po śmierci Alego Chameneiego

"Proszę, przyjmijcie moje głębokie kondolencje w związku z morderstwem najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneiego" - brzmi fragment listu, który rosyjski dyktator skierował do swojego odpowiednika w Iranie - Masuda Pezeszkiana.

    "W naszym kraju ajatollah Chamenei będzie zapamiętany jako wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny osobisty wkład w rozwój przyjaznych stosunków rosyjsko-irańskich i doprowadził je do poziomu partnerstwa strategicznego" - napisał Putin.

    "Proszę przekazać moje najszczersze wyrazy wsparcia i współczucia rodzinie i przyjaciołom najwyższego przywódcy, rządowi i narodowi irańskiemu" - napisał rosyjski przywódca.

    Głos po śmierci Chameneiego zabrał także inny reżim. Korea Północna nazwała izraelskie i amerykańskie ataki na Iran "nielegalną agresją" i "naruszeniem suwerenności narodowej".

    Rosja potępia atak USA i Izraela. Stają w obronie Iranu

    Wcześniej komunikat w sprawie ataku Izraela i USA na Iran wydało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resortu zarzucił Jerozolimie i Waszyngtonowi, że "zasłaniając się obawą" o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.

    Moskwa - która od ponad czterech lat prowadził pełnoskalową, niesprowokowaną inwazję na Ukrainę - zaapelowała o "powrót do dyplomatycznego rozwiązania" sytuacji w Iranie i natychmiastowe wstrzymanie nalotów.

    Rosyjskie MSZ podkreśliło, że szczególne zaniepokojenie budzi "seryjny charakter" ataków przypuszczanych w ostatnich miesiącach przez USA na międzynarodowe podstawy porządku światowego.

    Źródło: Reuters

