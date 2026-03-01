W skrócie Władimir Putin nazwał zabójstwo ajatollaha Alego Chameneiego oraz członków jego rodziny "cynicznym" morderstwem.

Rosyjski dyktator napisał list, w którym zwraca się do irańskich władz oraz tamtejszego narodu.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło ataki USA i Izraela na Iran, zarzucając im dążenie do zmiany władzy w Iranie.

Korea Północna określiła działania USA i Izraela wobec Iranu jako "nielegalną agresję" i "naruszenie suwerenności narodowej”.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Rosji Władimir Putin zabicie irańskiego przywódcy duchowo-politycznego ajatollaha Alego Chameneiego oraz członków jego rodziny nazwał "cynicznym" morderstwem.

Według Putina, jak opisuje propagandowa rosyjska agencja państwowa TASS, akcja, w której zginął Chamenei, "naruszała wszelkie normy ludzkiej moralności i prawa międzynarodowego".

USA - Iran. Władimir Putin reaguje po śmierci Alego Chameneiego

"Proszę, przyjmijcie moje głębokie kondolencje w związku z morderstwem najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneiego" - brzmi fragment listu, który rosyjski dyktator skierował do swojego odpowiednika w Iranie - Masuda Pezeszkiana.

"W naszym kraju ajatollah Chamenei będzie zapamiętany jako wybitny mąż stanu, który wniósł ogromny osobisty wkład w rozwój przyjaznych stosunków rosyjsko-irańskich i doprowadził je do poziomu partnerstwa strategicznego" - napisał Putin.

"Proszę przekazać moje najszczersze wyrazy wsparcia i współczucia rodzinie i przyjaciołom najwyższego przywódcy, rządowi i narodowi irańskiemu" - napisał rosyjski przywódca.

Głos po śmierci Chameneiego zabrał także inny reżim. Korea Północna nazwała izraelskie i amerykańskie ataki na Iran "nielegalną agresją" i "naruszeniem suwerenności narodowej".

Rosja potępia atak USA i Izraela. Stają w obronie Iranu

Wcześniej komunikat w sprawie ataku Izraela i USA na Iran wydało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resortu zarzucił Jerozolimie i Waszyngtonowi, że "zasłaniając się obawą" o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.

Moskwa - która od ponad czterech lat prowadził pełnoskalową, niesprowokowaną inwazję na Ukrainę - zaapelowała o "powrót do dyplomatycznego rozwiązania" sytuacji w Iranie i natychmiastowe wstrzymanie nalotów.

Rosyjskie MSZ podkreśliło, że szczególne zaniepokojenie budzi "seryjny charakter" ataków przypuszczanych w ostatnich miesiącach przez USA na międzynarodowe podstawy porządku światowego.

Źródło: Reuters

Polka utknęła w Dubaju. "Od rana słyszymy, coś lata nad naszymi głowami" Polsat News