W skrócie Zgromadzenie Ekspertów w Iranie podjęło decyzję o wyborze nowego przywódcy, nie podając nazwiska.

Wśród faworytów wymieniany jest syn Alego Chameneiego, Mojtaba, ale oficjalnie nie potwierdzono jego wyboru.

Donald Trump chciał wziąć udział w wyborze nowego przywódcy Iranu, lecz jego propozycja została odrzucona przez irańskich urzędników. Z kolei Izrael zagroził atakiem na wybierających.

Agencja AFP poinformowała, że inni członkowie Irańskiego Zgromadzenia Ekspertów również potwierdzili, że decyzja została podjęta.

Jeden z nich - Mohsen Hejdari - zasugerował ponadto, że stanowisko najwyższego przywódcy Iranu obejmie syn Alego Chameneiego - Mojtaba.

Iran. Wybrano następcę Alego Chameneiego

Hejdari, reprezentujący Chuzestan, czyli prowincję w południowo-zachodnim Iranie, stwierdził w rozmowie z irańską agencją ISNA, że "wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość".

Członek Zgromadzenia Ekspertów dodał też, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga".

- Nawet wielki szatan (Stany Zjednoczone - przyp. red.) wspomniał jego imię - mówił Mohsen Hejdari

Inny członek zgromadzenia, Mohammad Mehdi Mirbageri, potwierdził w nagraniu, opublikowanym przez irańską agencję Fars, że "osiągnięto stanowczą opinię odzwierciedlającą pogląd większości".

Mohammad Mehdi Mirbageri zapewnił także, że członkowie Zgromadzenia postępują zgodnie z planem. Ponadto stwierdził, że robią to z dużą precyzją, ponieważ "obecna sytuacja jest trudna i nadal istnieją przeszkody".

Iran. Syn Chameneiego wśród faworytów

Mojtaba Chamenei od pewnego czasu wymieniany jest jako najbardziej prawdopodobny następca dotychczasowego najwyższego przywódcy polityczno-religijnego Iranu. Jeżeli do tego dojdzie, syn zmarłego ajatollaha będzie miał decydujący głos we wszystkich sprawach państwowych.

Przypomnijmy, że o wyborze Mojtaby Chameneiego na nowego Najwyższego Przywódcę informował nieoficjalnie we wtorek serwis Iran International, który powołał się wówczas na swoje "dobrze doinformowane źródła". Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie mogła zapaść decyzja i czy rzeczywiście chodzi o syna zmarłego ajatollaha.

Ali Chamenei, którzy przez ostatnie dekady (od 1989 roku) utrzymywał teokratyczną władzę w Iranie, zginął w zmasowanym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych, który miał miejsce 28 lutego. Ajatollah w chwili śmierci miał 86 lat.

Iran. Udział w wyborze chciał wziąć Trump. Izrael zapowiedział ataki

Dodajmy, że udział w wyborze nowego przywódcy Iranu chciał wziąć prezydent USA. Donald Trump ponadto stanowczo odrzucił możliwość, aby w tej roli wystąpił Mojtaba Chamenei. Irańscy urzędnicy jednak kategorycznie odrzucili propozycję Trumpa.

Izraelska armia zagroziła ponadto w niedzielę, że "zaatakuje członków" Zgromadzania Ekspertów, którzy będą wybierać nowego przywódcę.

"Pragniemy poinformować, że Państwo Izrael będzie nadal uważnie śledzić każdego następcę i każdą osobę starającą się o jego wyznaczenie" - napisano we wpisie, który pojawił się na platformie X.

Izrael dodawał ponadto, że "ostrzega wszystkich, którzy rozważają wzięcie udziału w tym spotkaniu". "Nie zawahamy się wziąć was na celownik" - czytamy.

