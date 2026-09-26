Bliski Wschód

Bliski Wschód

Przyszli z propozycją rozejmu, Trump odmówił. Nowe doniesienia mediów

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Iran wyszedł z propozycją siedmiodniowego zawieszenia broni w konflikcie z USA, ale Donald Trump ją odrzucił - donosi "The Wall Street Journal". Teheran proponował, że w zamian zniesie blokadę cieśniny Ormuz, co z powrotem ożywi transport surowców. Waszyngton może wznowić ofensywę na pełną skalę na Bliskim Wschodzie po listopadowych wyborach do Kongresu.

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Prezydent USA Donald Trump.
Prezydent USA Donald Trump nie przystał na propozycję Iranu. Ten proponował siedmiodniowy rozejmAlex Brandon/Associated PressEast News

W skrócie

  • Iran zaproponował siedmiodniowe zawieszenie walk z USA, oferując zniesienie blokady cieśniny Ormuz.
  • Donald Trump odrzucił propozycję, utrzymując presję ekonomiczną na Iran.
  • Propozycja obejmowała również gotowość Iranu do rozmów na temat programu nuklearnego.
  • W Iranie istnieje podział - delegacja na rozmowy w Katarze przedstawiała propozycje zakończenia konfliktu, podkreślając trudną sytuację gospodarczą kraju.
  • Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opowiada się za kontynuowaniem walki, sprzeciwiając się nowym ustaleniom.
  • W USA panuje przekonanie, że przed listopadowymi wyborami do Kongresu ograniczono napięcie, a po głosowaniu może nastąpić nowa ofensywa.
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Donald Trump nie przystał na propozycję złagodzenia konfliktu wysuwaną przez Iran. Trwający tydzień rozejm miał ożywić gospodarkę w tym zapalnym regionie.

Propozycja dotyczyła odblokowania cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z publikacji "The Wall Street Journal" wynika, że szef MSZ Abbas Aragczi był gotowy również na rozmowy o programie nuklearnym.

Trump stoi na stanowisku, że presja ekonomiczna przynosi efekty. Publicznie przekonuje, że to Iran "błaga" go o porozumienie.

Media: Dwugłos w Iranie. Strażnicy rewolucji prą do wojny

"WSJ" podaje, że w Iranie faktycznie panuje dwugłos. Obecna na rozmowach w Katarze delegacja kraju miała przedstawić szereg propozycji zakończenia wojny z USA. Wskazywano, że Iran jest w kiepskiej kondycji gospodarczej.

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Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, faktyczna siła rządząca Iranem, jest gotowy do dalszego prowadzenia wojny, sprzeciwiając się nowym formułom porozumienia. Członkowie gremium optują za przestrzeganiem zapisów rozejmu zawartego z Trumpem w czerwcu - wynika z publikacji.

Umowa zakładała m.in. dostęp Teheranu do zamrożonych aktywów, uznanie jego roli w kontrolowaniu cieśniny Ormuz czy złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy.

USA - Iran. Donald Trump w listopadzie może przypuścić atak na Bliskim Wschodzie

W USA panuje przekonanie, że republikańska ekipa wyciszyła napięcie na Bliskim Wschodzie przed połówkowymi wyborami do Kongresu. W listopadzie, czyli po głosowaniu, może przypuścić nowy, zmasowany atak.

Kluczowy będzie wynik wyborów. Sondaże dają nadzieję Partii Demokratycznej na większość w Izbie Reprezentantów i Senacie.

Źródło: "The Wall Street Journal"

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