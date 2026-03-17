W skrócie Modżtaba Chamenei przeżył atak rakietowy, w którym zginął jego ojciec oraz inni czołowi przywódcy Iranu, a sam doznał urazu nogi.

W wyniku ataku zginęli żona, syn oraz szwagier Modżtaby Chameneiego.

Nowego przywódcy Iranu nie widziano publicznie od początku wojny, a informacje o jego stanie zdrowia nie są znane.

Nagranie przemówienia, do którego dotarł brytyjski dziennik "The Telegraph", wskazuje, że Modżtaba Chamenei również był celem ataku, w którym zginął jego ojciec i inni czołowi przywódcy Iranu. Następca ajatollaha wyszedł jednak na zewnątrz na chwilę przed uderzeniem izraelskich pocisków balistycznych Blue Sparrow o godzinie 9:32 czasu lokalnego 28 lutego.

Przemówienie Mazahera Hosseiniego, szefa protokołu w biurze Alego Chameneiego, wygłoszone przed wyższymi duchownymi i dowódcami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zawiera pierwszy szczegółowy opis tego, co wydarzyło się wewnątrz kompleksu należącego do najwyższego przywódcy tego dnia.

Hosseini ujawnił, że Modżtaba Chamenei doznał urazu nogi, a na miejscu zginęli jego żona, syn oraz szwagier. Z przemówienia wynika również, że Mohammad Shirazi, szef biura wojskowego Chameneiego, został "rozerwany na strzępy".

Modżtaba Chamenei celem ataku jak jego ojciec. "Musiał wyjść"

- Wola Boga była taka, że Modżtaba musiał wyjść na podwórze, coś zrobić, a potem wrócić. Był na zewnątrz i zmierzał na górę, gdy w budynek uderzył pocisk. Jego żona, Haddad, zginęła na miejscu - relacjonował Hosseini. Według jego przekazu Modżtaba odniósł jedynie "niewielki uraz nogi".

Według Hosseiniego naloty były wymierzone w różne części kompleksu i miały na celu unicestwienie całej rodziny Chameneiego. - Te diabły rozważały kilka miejsc do ataku - jednym z nich było miejsce, w którym przebywał najwyższy przywódca - powiedział. - Uderzyli w to miejsce trzema pociskami - dodał.

Jak czytamy, ucierpiał również dom Modżtaby na piętrze oraz rezydencja poniżej, należąca do jego szwagra Misbaha al-Hudy Bagheriego Kaniego, a także dom jego brata Mostafy i jego żony. - Pocisk był tak potężny, że spadł na dół, gdzie przebywał Misbah i trafił do jego pokoju - mówi Hosseini.

Mostafa Chamenei i jego żona mieli znajdować się "w pobliżu" w trzeciej rezydencji, gdy ona również została zaatakowana. - Dzięki Bogu spadło trochę kurzu i gruzu, ale wyszli z tego bez szwanku - oznajmił Hosseini.

Nowego przywódcy Iranu nie widziano od początku wojny

"The Telegraph" podaje, że Modżtaba Chamenei mieszkał w tym samym kompleksie w stolicy Iranu - Teheranie, co jego ojciec. Znajdowała się tam również sala religijna, w której Ali Chamenei wygłaszał przemówienia, a także domy pozostałych dzieci zmarłego ajatollaha.

W pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich operacji, 28 lutego, Ali Chamenei i wysocy rangą funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zebrali się na naradzie. Wówczas w kompleks uderzyły rakiety. Wśród zabitych znaleźli się - poza najwyższym przywódcą Iranu - także m.in. szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz minister obrony Iranu Aziz Nasirzade.

Dziennik zaznacza, że żadne z dzieci Alego Chameneiego nie pojawiło się publicznie od czasu ataków, żadne z nich nie pogratulowało ani nie złożyło przysięgi wierności, gdy Modżtaba został wybrany nowym najwyższym przywódcą Iranu.

Następcy Alego Chameneiego nie widziano od początku wojny. Jego jedynym przesłaniem do narodu była wiadomość odczytana w państwowej telewizji. Wywołało to spekulacje, w tym ze strony Donalda Trumpa, że może być Modżtaba został ranny w większym stopniu, niż przyznano. - Nie wiemy, czy on nie żyje, czy nie - powiedział w poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych.

Irański urzędnik wyjawił, że dowódcy wojskowi nie mają żadnych informacji o stanie zdrowia nowego najwyższego przywódcy i że "nie mają o nim żadnych wiadomości".

Zagraniczne media podawały wcześniej, że Modżtaba miał zostać ranny w ataku, do którego miało dojść 7 marca. Już irańskie media podawały, że syn Alego Chameneiego przeżył atak, w którym zginął ajatollah.

