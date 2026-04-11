W skrócie W Islamabadzie rozpoczęły się trójstronne rozmowy z udziałem przedstawicieli Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz Pakistanu.

Jednym z kluczowych tematów rozmów jest sytuacja w Libanie oraz naruszenia zawieszenia broni w tym kraju.

Według doniesień, Stany Zjednoczone miały zgodzić się na odblokowanie zamrożonych środków finansowych Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według pakistańskich źródeł rozmowy prowadzone są bezpośrednio, a przy stole negocjacyjnym zasiedli m.in. amerykańscy przedstawiciele, w tym Steve Witkoff,J.D. Vance oraz Jared Kushner, a także reprezentanci Iranu - Mohammad Bagher Qalibaf i Abbas Araghchi. Stronę pakistańską reprezentuje szef armii.

Negocjacje pokojowe w Pakistanie. Kluczowym punktem sytuacja w Libanie

Jednym z kluczowych tematów rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa regionalnego, w tym sytuacja w Libanie. Irańska delegacja ma kontynuować dyskusje dotyczące naruszeń zawieszenia broni w tym kraju.

"Iran utrzymywał kontakt z Libanem, aby upewnić się, że zobowiązania dotyczące zawieszenia broni są przestrzegane na wszystkich frontach" - poinformował w sobotę w Islamabadzie rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych w rozmowie z państwową telewizją.

Libańscy urzędnicy związani z Hezbollahem powiedzieli w piątek agencji Reuters, że ugrupowanie popiera dialog prowadzony w Pakistanie i uznaje go za właściwe podejście, zamiast oddzielnych rozmów planowanych na przyszły tydzień w Waszyngtonie.

"Oczyszczenie" cieśniny Ormuz. Enigmatyczna zapowiedź Trumpa

Nieoficjalnie pojawiają się również informacje o możliwym przełomie w relacjach amerykańsko-irańskich. Według doniesień, Stany Zjednoczone miały zgodzić się na odblokowanie zamrożonych środków finansowych Iranu, co mogłoby stanowić istotny krok w kierunku deeskalacji napięć.

Dodatkowo, prezydent USA Donald Trump zapowiedział działania mające na celu "oczyszczenie" cieśniny Ormuz - jednego z kluczowych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Jednocześnie portal Axios poinformował, że kilka okrętów Marynarki Wojennej USA przepłynęło w sobotę przez cieśninę.

Dodał, że "wszystkie 28 kutrów (irańskich - red.), które stawiają miny, znajdują się na dnie morza"

Irańska telewizja państwowa informuje, że amerykańskiemu okrętowi wojskowemu wydano ostrzeżenie, iż zostanie zaatakowany w ciągu 30 minut od wpłynięcia w ten region.

Kwestia bezpieczeństwa w cieśninie stała się jednym z kluczowych elementów nacisku politycznego. Prezydent Trump uzależnił utrzymanie dwutygodniowego zawieszenia broni od "całkowitego, natychmiastowego i bezpiecznego otwarcia" szlaku wodnego.

Źródło: Reuters

