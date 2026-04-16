W skrócie Donald Trump poinformował, że przywódcy Izraela i Libanu odbędą rozmowę po raz pierwszy od 34 lat.

Liban został wciągnięty w konflikt na Bliskim Wschodzie 2 marca po ataku Hezbollahu na Izrael. Organizacja działa niezależnie od libańskiego rządu.

Izrael kontynuuje ofensywę na południu Libanu, a negocjacje dotyczące zawieszenia broni rozpoczęto na prośbę władz libańskich.

Donald Trump poinformował, że przywódcy Izraela i Libanu odbędą w czwartek kolejną rozmowę. To efekt środowego spotkania ambasadorów w Waszyngtonie - pierwszych bezpośrednich negocjacji obu krajów od 1993 roku.

"Próbujemy dać Izraelowi i Libanowi chwilę wytchnienia. Minęło sporo czasu, odkąd obaj przywódcy rozmawiali, jakieś 34 lata. To się stanie jutro. Super!" - napisał rankiem czasu polskiego Trump. Nie ujawnił jednak, kto dokładnie weźmie udział w rozmowie ani jakie będą jej szczegóły.

Liban został wciągnięty w konflikt na Bliskim Wschodzie 2 marca, gdy wspierany przez irański reżim Hezbollah zaatakował Izrael w odwecie za amerykańsko-izraelskie naloty na cele w Iranie z 28 lutego.

W konflikcie z Iranem obowiązuje od tygodnia zawieszenie broni, które upływa 21 kwietnia. Porozumienie nie przerwało walk w Libanie, a jego przedłużenie jest niepewne.

W wyniku izraelskich uderzeń w tym kraju zginęło już ponad dwa tysiące osób.

Dyplomatyczna ofensywa Waszyngtonu

Przedstawiciel władz USA przekazał w środę portalowi Axios, że Trump cieszyłby się

z zakończenia walk. Portal zaznaczył, że pomogłoby mu to też w zawarciu porozumienia

z Iranem.

Administracja Donalda Trumpa podkreśliła, że uważa wojnę z Iranem oraz prowadzoną

w Libanie ofensywę Izraela przeciwko Hezbollahowi za odrębne konflikty.

- USA nie prosiły Izraela o zawieszenie broni w Libanie i to nie jest częścią rozmów pokojowych z Iranem. Ale prezydent cieszyłby się z zakończenia walk w ramach porozumienia między Izraelem i Libanem - powiedziało źródło.

Liban między Hezbollahem a izraelską ofensywą

Do rozejmu dąży rząd w Bejrucie, który nie kontroluje Hezbollahu i nakazał grupie złożenie broni, czego ta odmawia.

Hezbollah to szyicka organizacja, uznawana m.in. przez Polskę za organizację terrorystyczną, przez lata była silniejsza niż regularna armia libańska i stworzyła na południu kraju struktury przypominające quasipaństwo.

Dla wielu Libańczyków i polityków w Bejrucie działania Hezbollahu są postrzegane jako zagrożenie dla suwerenności kraju, ponieważ narażają całe państwo na odwet militarny, na który rząd nie ma wpływu.

Izrael okupuje części południowego Libanu i sprzeciwia się wszelkim przerwom w walkach, które mogłyby pozostawić Hezbollah nietkniętym, argumentując, że grupa ta pozostaje główną przeszkodą na drodze do pokoju.

Nagły zwrot nastąpił w zeszły czwartek, gdy premier Izraela Binjamin Netanjahu ogłosił rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z Libanem w sprawie zawieszenia broni w odpowiedzi na "wielokrotne prośby" tamtejszego rządu.

Deklaracja Netanjahu zbiegła się z eskalacją działań militarnych. W zeszłą środę Izrael przeprowadził najbardziej intensywną falę uderzeń na Liban od początku wojny. Według szacunków libańskich władz w atakach zginęły 254 osoby, a ponad tysiąc zostało rannych.

Źródła: AFP, Interia, PAP

"Mieliśmy przegrać wybory prezydenckie w ubiegłym roku". Błaszczak o wynikach Czarnka Polsat News Polsat News