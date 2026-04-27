Bliski Wschód
Bliski Wschód

Przełom w negocjacjach na Bliskim Wschodzie? Jest nowa propozycja Iranu

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia wojny przy jednoczesnym przełożeniu negocjacji nuklearnych na późniejszy termin - poinformował w poniedziałek portal Axios, powołując się na dwa źródła mające wiedzę na ten temat.

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi i prezydent USA Donald Trump na tle eksplozji w Teheranie
Iran złożył nową propozycję USAWin McNamee / Getty Images /FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU / Atta KenareAFP

W skrócie

  • Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia wojny, przełożenia negocjacji nuklearnych na później.
  • Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi przedstawił propozycję podczas rozmów w Islamabadzie, a jej celem jest najpierw rozwiązanie kryzysu wokół cieśniny Ormuz i zniesienie amerykańskiej blokady morskiej.
  • Strona amerykańska otrzymała propozycję, lecz nie wiadomo, czy ją rozważy; zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wspomniane źródła podały, że szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi wysunął tę propozycję podczas rozmów w Islamabadzie za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

Portal podkreślił, że proces dyplomatyczny utknął w martwym punkcie, a irańskie kierownictwo jest podzielone w sprawie ewentualnych ustępstw dotyczących programu atomowego. "Irańska propozycja ominęłaby tę kwestię, umożliwiając szybsze zawarcie porozumienia" - czytamy w artykule.

Negocjacje USA - Iran. Teheran przedstawił nową propozycję

Jedno ze źródeł portalu poinformowało, że Aragczi jasno powiedział w ostatni weekend mediatorom z Pakistanu, Egiptu, Turcji i Kataru, że w irańskim kierownictwie nie ma zgody co do tego, jak się odnieść do żądań USA. Stany Zjednoczone chcą, by Iran zawiesił co najmniej na 10 lat program wzbogacania uranu, a już wzbogacony uran został wywieziony z kraju.

Zobacz również:

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi
Świat

Irański minister przyleciał do Rosji, spotka się z Putinem, "dobra okazja"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Nowa propozycja koncentruje się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny.

Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.

Biały Dom o propozycji Iranu: Trzymamy karty w ręku

Stany Zjednoczone otrzymały tę propozycję, nie wiadomo jednak, czy chcą ją rozważyć - pisze Axios.

Przedstawicielka Białego Domu Olivia Wales powiedziała portalowi: - To są poufne rozmowy dyplomatyczne, a Stany Zjednoczone nie prowadzą negocjacji za pośrednictwem prasy. Jak powiedział prezydent (Donald Trump), USA trzymają karty w ręku i zawrą tylko takie porozumienie, które przede wszystkim uwzględnia dobro Amerykanów; nigdy nie zgodzą się, by Iran miał broń nuklearną.

Axios zauważa, że zdjęcie blokady cieśniny i zakończenie wojny pozbawiłoby Trumpa narzędzi wpływu podczas przyszłych rozmów na temat usunięcia z Iranu zapasów wzbogaconego uranu oraz zawieszenia przez Teheran jego dalszego wzbogacania, a są to dla niego dwa podstawowe cele wojny.

W wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje od 8 kwietnia zawieszenie broni.

Zobacz również:

Prezydencji Chin i USA
Świat

"Nie jestem rozczarowany". Trump o roli Chin w wojnie z Iranem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
Maciej Kurzajewski goli włosy w programie na żywoPolsatPolsat

Najnowsze