Tankowiec Aframax Karaczi przewoził ropę naftową ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma Marine Traffic potwierdziła, że jest on pierwszym ładunkiem niepochodzącym z Iranu, który przepłynął przez cieśninę z włączonym automatycznym systemem transponderowym.

Jak zauważa przedsiębiorstwo, zgoda na otwarcie Ormuzu dla pakistańskiego tankowca może oznaczać, że część dostaw spoza listy państw otwarcie sprzyjających Iranowi pod pewnymi warunkami może otrzymać gwarancje bezpiecznej przeprawy.

Tankowiec z Abu Zabi przepłynął przez cieśninę Ormuz

237-metrowy statek miał zanurzenie 11,5 metra, co sugeruje, że był ciężki i prawdopodobnie załadowany. Tankowiec miał wpłynąć na irańskie wody w niedzielę, a obecnie "pomyślnie przepłynął przez cieśninę z włączonym AIS (Automatyczny System Identyfikacji - red.)" - przekazała Marine Traffic.

Z danych Bloomberga wynika, że tankowiec Karaczi, kontrolowany przez Pakistan National Shipping Corp., przepłynął przez Ormuz w pobliżu irańskiej wyspy Larak. Trasę po irańskiej stronie Ormuzu obrały również inne statki wychodzące z cieśniny.

Poniedziałkowy tranzyt to pierwsza tego typu sytuacja od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. Wówczas Teheran zdecydował o znacznym ograniczeniu ruchu na jednym z najbardziej kluczowych strategicznie szlaków wodnych na świecie.

Choć Pakistan nie potępił oficjalnie amerykańskich ataków na Iran, skrytykował za nie Izrael i wyraził poparcie dla suwerenności narodu irańskiego. Szef MSZ Abbas Aragczi złożył Pakistanowi podziękowania za "solidarność i wsparcie" po atakach z 28 lutego.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Według szacunków w normalnych warunkach przepływa przez nią nawet jedna piąta światowej produkcji ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

W odwecie za ataki na Teheran i w celu wywarcia presji na Waszyngton Iran zablokował cieśninę dla tankowców i statków państw uznawanych za "wrogie" oraz wszystkich pozostałych, które nie potępiły amerykańsko-izraelskich ataków.

Od początku wojny przez Ormuz przepłynęło 77 statków, z czego większość stanowiły tankowce należące do tzw. "floty cieni", podała firma Lloyd's List Intelligence.

Trump wygraża państwom Europy. "Zapamiętamy to"

Prezydent USA Donald Trump wezwał w poniedziałek kraje europejskie do włączenia się w negocjacje z Iranem oraz wysłania do cieśniny Ormuz statków należących do co najmniej siedmiu państw sojuszniczych.

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump przekonywał, że to nie Stanom Zjednoczonym, a państwom Europy najbardziej powinno zależeć na odblokowaniu Ormuzu.

- Domagam się, aby te kraje weszły i chroniły swoje terytorium, ponieważ to jest ich terytorium - mówił. Przywołał tu przykład Chin, które mają pozyskiwać z cieśniny około 90 proc. swojej ropy.

Amerykański przywódca nie wymienił pozostałych państw, jakie powinny jego zdaniem dołączyć do koalicji, jednak wcześniej kierował swoje apele przede wszystkim w stronę Francji, Japonii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.

- Niezależnie od tego, czy otrzymamy wsparcie, czy nie, mogę im to powiedzieć i powiedziałem: zapamiętamy to - podsumował.

Źródło: AFP, Reuters, Associated Press

