W skrócie Statek Alliance Fairfax należący do firmy Maersk przepłynął przez cieśninę Ormuz pod eskortą wojsk USA i cała załoga jest bezpieczna.

Marynarka wojenna USA zaoferowała uzbrojoną eskortę jednostce, która utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu konfliktu zbrojnego USA i Izraela z Iranem.

Ceny ropy naftowej spadły, ponieważ rynek zareagował na doniesienia o możliwym rozszczelnieniu blokady cieśniny Ormuz przez marynarkę USA, ale odnotowano, że system transportowy nie wróci natychmiast do normy.

"Alliance Fairfax, transportujący pojazdy pod banderą USA, przepłynął przez cieśninę Ormuz i 4 maja opuścił Zatokę Perską" - poinformował koncern Maersk w komunikacie przekazanym agencji AFP.

Firma poinformowała, że armia USA zaoferowała statkowi, który po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem utknął w Zatoce Perskiej, możliwość opuszczenia Bliskiego Wschodu pod zbrojną eskortą - dodał emigracyjny portal irański Iran International.

Dojdzie do rozszczelnienia irańskiej blokady cieśniny Ormuz? Oczekiwania rynku

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wcześniejszych gwałtownych wzrostach a sygnały, że marynarka wojenna USA może rozszczelnić irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy dotyczące dostaw surowców z krajów Zatoki Perskiej.

Spadek cen odzwierciedla jednak raczej oczekiwania rynku niż faktyczną sytuację w regionie - ocenił emiracki dziennik "Gulf News". Jak dodał, nawet krótkotrwałe zakłócenia transportu wywierają długotrwałą presję na systemy handlowe i ceny.

Cieśnina Ormuz. Kolejne statki opuszczają Bliski Wschód

- Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów zaczną się poruszać, ale system nie zresetuje się natychmiast. Trzeba liczyć się z realnym szokiem związanym z opóźnieniami - powiedział gazecie Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group, firmy zajmującej się transgranicznym doradztwem finansowym.

- Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, ulega zmianie - powiedział.

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. W odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki Teheran zablokował ruch przez tę cieśninę.

