Przed kluczowymi rozmowami Trump uderza w Iran. "Nie zdają sobie sprawy"

W skrócie Donald Trump stwierdził, że Iran "nie ma żadnych kart" i jedynym powodem, dla którego jego przywódcy "są jeszcze przy życiu", są negocjacje.

Iran nie odblokował w pełni żeglugi przez cieśninę Ormuz mimo zawieszenia broni, a 800 statków wciąż czeka na wypłynięcie z Zatoki Perskiej.

Blokada cieśniny Ormuz spowodowała wzrost cen ropy naftowej i najwyższy miesięczny wzrost inflacyjnego wskaźnika CPI w USA od 2022 roku.

"Irańczycy zdają się nie zdawać sobie sprawy, że nie mają żadnych kart poza krótkoterminowym wymuszeniem dokonywanym na świecie poprzez wykorzystanie międzynarodowych szlaków wodnych. Jedynym powodem, dla którego dziś żyją, jest negocjowanie!" - napisał Trump na platformie Truth Social.

W kolejnym wpisie ocenił, że "Irańczycy są lepsi w radzeniu sobie z mediami, fake news i public relations", niż w walce.

Słowa Trumpa to kolejny wyraz frustracji postawą Iranu, który mimo zawieszenia broni nie odblokował dotąd w pełni żeglugi przez cieśninę Ormuz.

W czwartek prezydent USA groził władzom Iranu, by lepiej nie pobierały opłat tranzytowych od tankowców, choć wcześniej spekulował, że USA mogłyby pobierać takie opłaty wspólnie z Iranem.

Wypowiedź Trumpa padła na dzień przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych z Iranem w Islamabadzie. Mimo wyrażanej frustracji prezydent mówił w czwartek NBC, że jest bardzo optymistycznie nastawiony, co do perspektyw osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Według danych z portalu Marine Traffic, opracowanych przez BBC, od momentu zawarcia rozejmu w nocy z wtorku na środę Iran przepuścił przez cieśninę 19 statków, z czego większość to kontenerowce, a jedynie cztery to tankowce.

Iran we wtorek zapowiedział, że pozwoli na żeglugę statków przez cieśninę "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu". Przed wojną przez cieśninę przepływała dziennie ponad setka statków. Szacuje się, że ok. 800 wciąż czeka na wypłynięcie z Zatoki Perskiej.

Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen ropy naftowej, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanych w piątek danych o inflacji. Inflacyjny wskaźnik CPI w USA wzrósł w marcu o 0,9 proc., co było największym miesięcznym wzrostem od 2022 r.

