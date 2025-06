"Próbują podważyć udaną misję". Szef Pentagonu kwestionuje raport wywiadu

Raport DIA oceniał, że atak spowolnił irański program nuklearny jedynie o kilka miesięcy, co spotkało się z krytyką ze strony Białego Domu, który twierdzi, że cele zostały całkowicie zniszczone.

"Na podstawie wszystkiego, co widzieliśmy, a ja to wszystko widziałem - nasza kampania bombardowań zniszczyła zdolność Iranu do tworzenia broni jądrowej. Nasze potężne bomby trafiły dokładnie w odpowiednie miejsce każdego celu i działały idealnie" - stwierdził szef Pentagonu w oświadczeniu cytowanym m.in. przez CNN.