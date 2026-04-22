W skrócie Pentagon szacuje, że usunięcie wszystkich min postawionych przez Iran w cieśninie Ormuz może potrwać sześć miesięcy i operacja ta raczej nie rozpocznie się przed zakończeniem wojny USA z Iranem.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Iran mógł rozmieścić 20 albo więcej min w cieśninie Ormuz lub jej okolicach, wykorzystując technologię GPS oraz małe łodzie.

Nie wiadomo, jaki plan rozminowania wybierze armia amerykańska, ale rozważane są użycie śmigłowców, dronów i nurków saperów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podzielił się szacunkami z członkami Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów podczas tajnego briefingu we wtorek - przekazało trzech przedstawicieli władz. Zaprezentowane ramy czasowe wywołały frustrację zarówno po stronie Demokratów, jak i Republikanów - ujawniły dwa źródła.

To sygnał, że ceny benzyny i ropy mogą pozostać na podwyższonym poziomie długo po osiągnięciu jakiegokolwiek porozumienia pokojowego. Może to mieć też skutki polityczne, zwłaszcza dla Republikanów, w obliczu zaplanowanych na listopad wyborów do Kongresu.

Bliski Wschód. Iran zaminował cieśninę Ormuz

Iran zaczął stawiać miny w cieśninie Ormuz w marcu, gdy USA i Izrael prowadziły ataki na ten kraj - przekazała stacja CNN. Irańskie władze zaprzeczyły tym doniesieniom.

Kongresmenom powiedziano, że Iran mógł postawić 20 albo więcej min w cieśninie bądź jej okolicach. Niektóre z nich zostały postawione zdalnie z użyciem technologii GPS, co utrudniło siłom amerykańskim ich wykrycie w trakcie rozmieszczania - powiedział wysoki rangą urzędnik resortu obrony. Pozostałe miały zostać rozstawione przez siły irańskie przy użyciu małych łodzi.

Według dziennika "New York Times" wygląda na to, że Iran nie jest w stanie odnaleźć wszystkich ładunków, które rozmieścił.

Nie jest jasne, jaki plan wdroży armia amerykańska w celu rozminowania szlaku. Przedstawiciele władz wspominali o możliwości wykorzystania śmigłowców, dronów i nurków saperów.

W piątek Trump napisał w serwisie Truth Social, że "Iran z pomocą USA już usunął albo usuwa wszystkie miny morskie". Również admirał Bradley Cooper, który stoi na czele Dowództwa Centralnego USA, potwierdził tego dnia, że amerykańskie siły rozminowują cieśninę Ormuz. Nie był w stanie powiedzieć, ile min postawił Iran na tym szlaku wodnym, lecz zapewnił, że jest to liczba będąca w granicach amerykańskich możliwości.

