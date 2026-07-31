Bliski Wschód
Bliski Wschód

Prezydent USA ogłasza "historyczne porozumienie". "Ważny krok planu Trumpa"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Donald Trump ogłosił, że powołana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie ws. rozbrojenia Hamasu. Po przeprowadzeniu tego kroku wojsko Izraela ma opuścić Strefę Gazy, a jego miejsce mają zająć siły międzynarodowe. "To ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego Planu Trumpa" - dodał.

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Prezydent USA Donald Trump.
Strefa Gazy. Donald Trump ogłasza rozbrojenie Hamasu. "Historyczne"POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił osiągnięcie porozumienia dotyczącego całkowitego rozbrojenia Hamasu i innych ugrupowań w Strefie Gazy.
  • Porozumienie obejmuje stopniowe wycofywanie wojsk izraelskich i przekazanie kontroli nad bezpieczeństwem międzynarodowym siłom stabilizacyjnym oraz nowej palestyńskiej policji.
  • W Strefie Gazy od października 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni, regularnie przerywane izraelskimi atakami, a w lipcu Hamas rozwiązał swoje cywilne struktury administracyjne, przekazując władzę technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi.
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"Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła HISTORYCZNE porozumienie w sprawie CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.

Strefa Gazy. Donald Trump ogłasza "historyczne porozumienie"

Jak dodał prezydent, osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazą rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju.

"Jednocześnie Izrael będzie miał zapewnione bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych" - podkreślił Trump. Prezydent stwierdził, że jest to "ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego Planu Trumpa".

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Zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. "Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i sąsiadów" - kontynuował Trump.

"Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - oświadczył amerykański przywódca.

Izrael - Hamas. Przełom w negocjacjach?

Podziękował też mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji - i swojemu zespołowi. "Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!" - napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.

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Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.

Od 10 października 2025 r. trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. Według władz lokalnych od tego czasu zginęło w nich 1214 Palestyńczyków. Strona izraelska informowała, że w wyniku palestyńskich ataków poległo w tym czasie czterech żołnierzy.

Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego.

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