Prezydent USA ogłasza "historyczne porozumienie". "Ważny krok planu Trumpa"
Donald Trump ogłosił, że powołana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie ws. rozbrojenia Hamasu. Po przeprowadzeniu tego kroku wojsko Izraela ma opuścić Strefę Gazy, a jego miejsce mają zająć siły międzynarodowe. "To ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego Planu Trumpa" - dodał.
W skrócie
- Donald Trump ogłosił osiągnięcie porozumienia dotyczącego całkowitego rozbrojenia Hamasu i innych ugrupowań w Strefie Gazy.
- Porozumienie obejmuje stopniowe wycofywanie wojsk izraelskich i przekazanie kontroli nad bezpieczeństwem międzynarodowym siłom stabilizacyjnym oraz nowej palestyńskiej policji.
- W Strefie Gazy od października 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni, regularnie przerywane izraelskimi atakami, a w lipcu Hamas rozwiązał swoje cywilne struktury administracyjne, przekazując władzę technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi.
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"Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła HISTORYCZNE porozumienie w sprawie CAŁKOWITEGO ROZBROJENIA Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego POKOJU i BEZPIECZEŃSTWA" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.
Strefa Gazy. Donald Trump ogłasza "historyczne porozumienie"
Jak dodał prezydent, osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazą rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju.
"Jednocześnie Izrael będzie miał zapewnione bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych" - podkreślił Trump. Prezydent stwierdził, że jest to "ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego Planu Trumpa".
Zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. "Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i sąsiadów" - kontynuował Trump.
"Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - oświadczył amerykański przywódca.
Izrael - Hamas. Przełom w negocjacjach?
Podziękował też mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji - i swojemu zespołowi. "Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, NIE będzie mogło się odbudować!" - napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.
Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.
Od 10 października 2025 r. trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. Według władz lokalnych od tego czasu zginęło w nich 1214 Palestyńczyków. Strona izraelska informowała, że w wyniku palestyńskich ataków poległo w tym czasie czterech żołnierzy.
Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego.