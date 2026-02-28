Prezydent reaguje na ataki na Iran. "Pozostaję w łączności z sojusznikami z NATO"
Prezydent Polski przekazał, że jest na bieżąco informowany o atakach na cele w Iranie. "Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych" - dodał Karol Nawrocki.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że na bieżąco otrzymuje informacje o atakach USA i Izraela na Iran.
- Priorytetem polskich władz jest bezpieczeństwo Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatów i żołnierzy.
- Po atakach na Iran zamknięto wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu, a Iran podjął działania odwetowe.
W związku z atakami USA i Izraela na Iran prezydent Karol Nawrocki przekazał, że na bieżąco jest informowany o rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
"Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - napisał w sieci.
Ataki na Iran. Karol Nawrocki: Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO
Prezydent Polski dodał, że "obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych".
"Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - zapewnił Nawrocki.
Wcześniej premier Donald Tusk przekazał w mediach społecznościowych, że "w tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze".
Szef polskiego rządu dodał, że "jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna".
Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały Iran
Wcześniej, w związku z atakiem na Iran wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty. Ambasada przekazała, że placówka pozostaje zamknięta dla odwiedzających do odwołania.
O uderzeniach na Iran poinformowały w sobotę rano Izrael i Stany Zjednoczone. Prezydent USA przekazał na nagraniu w mediach społecznościowych, że jego kraj rozpoczął dużą operację wojskową przeciwko Iranowi. Zapewnił też, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej.
Trump podkreślił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna "unicestwiona". - Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wykluczenie bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego - przekazał.
Niedługo później Iran poinformował, że rozpoczął działania odwetowe, a w kierunku Izraela zostały wystrzelone rakiety.