Prezydent reaguje na ataki na Iran. "Pozostaję w łączności z sojusznikami z NATO"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że na bieżąco otrzymuje informacje o atakach USA i Izraela na Iran.

Priorytetem polskich władz jest bezpieczeństwo Polaków przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatów i żołnierzy.

Po atakach na Iran zamknięto wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu, a Iran podjął działania odwetowe.

W związku z atakami USA i Izraela na Iran prezydent Karol Nawrocki przekazał, że na bieżąco jest informowany o rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - napisał w sieci.

Ataki na Iran. Karol Nawrocki: Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO

Prezydent Polski dodał, że "obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych".

"Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - zapewnił Nawrocki.

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał w mediach społecznościowych, że "w tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze".

Szef polskiego rządu dodał, że "jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna".

Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały Iran

Wcześniej, w związku z atakiem na Iran wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu został zamknięty. Ambasada przekazała, że placówka pozostaje zamknięta dla odwiedzających do odwołania.

O uderzeniach na Iran poinformowały w sobotę rano Izrael i Stany Zjednoczone. Prezydent USA przekazał na nagraniu w mediach społecznościowych, że jego kraj rozpoczął dużą operację wojskową przeciwko Iranowi. Zapewnił też, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej.

Trump podkreślił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna "unicestwiona". - Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wykluczenie bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego - przekazał.

Niedługo później Iran poinformował, że rozpoczął działania odwetowe, a w kierunku Izraela zostały wystrzelone rakiety.

