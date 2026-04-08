W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian uznał, że zawieszenie broni uwzględnia irańskie postulaty i jest "owocem krwi" ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął podczas amerykańsko-izraelskich ataków.

Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem oraz zaakceptował przekazany przez Iran 10-punktowy plan zakończenia wojny.

Rozmowy amerykańsko-irańskie w sprawie zakończenia wojny mają się rozpocząć w Islamabadzie, a Masud Pezeszkian potwierdził udział w negocjacjach.

"Zawieszenie broni, uwzględniające ogólne zasady, do których dążył Iran, jest owocem krwi naszego męczennika, wielkiego (Alego) Chameneiego, oraz zasługą obecności całego narodu na miejscu wydarzeń. Od dzisiaj będziemy nadal trwać razem, czy to na polu dyplomacji, w obronności, na ulicach, czy też w służbie publicznej" - napisał Masud Pezeszkian na platformie X.

Przypomnijmy, najwyższy irański przywódca duchowo-polityczny Ali Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Donald Trump nie zrealizował gróźb

W nocy z wtorku na środę Donald Trump poinformował o dwutygodniowym zawieszeniu broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Amerykański prezydent napisał w serwisie Truth Social, iż "zgadza się na zawieszenie bombardowań i ataków na Iran na okres dwóch tygodni".

Wcześniej amerykański prezydent zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, "w nocy zginie cała cywilizacja".

Cieśnina Ormuz otwarta. Trump miał otrzymać 10-puntkowy plan pokojowy

Częścią postanowień dotyczących rozejmu, osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu, jest decyzja o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz. Trump potwierdził w nocy, że otrzymał irański 10-punktowy plan zakończenia wojny, choć szczegóły ustaleń pozostają niejasne.

Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Biuro pakistańskiego premiera Shehbaza Sharifa poinformowało w środę, że Pezeszkian potwierdził swój udział w negocjacjach.

