W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian ogłosił powołanie tymczasowej Rady Przywódczej po śmierci Alego Chameneia.

Rada Przywódcza przejęła obowiązki najwyższego przywódcy, w tym zadania związane z wojskiem i nadzorem nad instytucjami państwowymi.

Wśród kandydatów do objęcia stanowiska wymieniono syna Chameneiego, Modżtabę, Mohammada Mehdi Mirbagheriego, Hassana Chomejniego i Hashema Hossa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rada Przywódcza jest tymczasowym organem powoływanym w celu wykonywania obowiązków najwyższego przywódcy, gdy stanowisko to jest nieobsadzone lub gdy sprawujący je duchowny nie może wykonywać swoich powinności.

To tymczasowe i kolegialne gremium, pełniące funkcję tymczasowej głowy państwa, sprawuje obowiązki do czasu wyłonienia nowego przywódcy przez Zgromadzenie Ekspertów, przejmując m.in. zadania dowodzenia siłami zbrojnymi i nadzoru nad instytucjami państwowymi.

Rada Przywódcza rządzi w Iranie. Wiadomo, kto może zastąpić Alego Chameneia

Władze irańskie potwierdziły w niedzielę śmierć 86-letniego Chameneia, który sprawował autorytarną władzę w Iranie od 1989 roku, a także szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Irańska telewizja poinformowała również tego dnia o śmierci szefa sztabu sił zbrojnych Iranu Abdulrahima Musawiego oraz ministra obrony Aziza Nasira Zadeha.

Dołączy do niej Ajatollah Alireza (reprezentuje Radę Strażników Konstytucji), prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei.

Wśród faworytów do przejęcia władzy znajdują się również syn ajatollaha Chameneiego - Modżtaba Chamenei, przewodniczący Islamskiej Akademii Nauk w mieście Kom - Mohammad Mehdi Mirbagheri, wnuk pierwszego przywódcy duchowego Iranu - Hassan Chomejni oraz wiceprzewodniczący Rady Ekspertów Hashem Hoss.

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

"Wydarzenia": Ostrzelany tramwaj? Niebezpieczny incydent w Warszawie Polsat News