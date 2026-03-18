W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb widzi możliwość zaoferowania Donaldowi Trumpowi europejskiego wsparcia militarnego w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz w zamian za pomoc USA w osiągnięciu porozumienia Ukrainy z Rosją.

Politico podkreśliło, że Finlandia nie posiada zasobów do zabezpieczenia cieśniny Ormuz, co może stanowić problem w kontekście udziału sił europejskich w tym regionie.

Obawy prezydenta Finlandii dotyczą zakłócenia negocjacji w sprawie Ukrainy przez wojnę na Bliskim Wschodzie oraz możliwego zmuszenia Kijowa do zaakceptowania porozumienia, które odda Putinowi część ukraińskich terytoriów.

Politico przekazało, że prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził, że widzi realną możliwość zaoferowania Donaldowi Trumpowi europejskiego wsparcia militarnego w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz, którą Iran skutecznie zablokował w odpowiedzi na amerykańskie i izraelskie bombardowania.

Fiński polityk postawił jednak pewien warunek. Do takiej pomocy ze strony Europy mogłoby dojść w przypadku udzielenia przez prezydenta USA pomocy Ukrainie w osiągnięciu akceptowalnego porozumienia pokojowego z Rosją.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Finlandii z propozycją dla Trumpa

Pomysł negocjacji z Trumpem został przedstawiony Stubbowi we wtorek podczas sesji pytań i odpowiedzi w londyńskim think tanku Chatham House. Prezydent Finlandii był wówczas wyraźnie zaskoczony propozycją. - Myślę, że to naprawdę dobry pomysł - mówił.

Alexander Stubb dodał, że rozważy pomysł i omówi możliwe opcje ze swoim zespołem. Politico zwróciło jednak uwagę, że sama Finlandia nie dysponuje zasobami, które mogłyby zostać użyte do zabezpieczenia cieśniny Ormuz. Z tego powodu nie jest jasne, jaką rolę mogłyby tam odegrać siły europejskie.

Dodajmy, że Stubb oraz inni europejscy urzędnicy obawiają się, że im dłużej trwa wojna USA z Iranem, tym bardziej może ona ograniczyć negocjacje Ukrainy z Rosją. Gwałtowny wzrost cen energii oraz decyzja Waszyngtonu o złagodzeniu sankcji wobec rosyjskiego przemysłu naftowego mogą bowiem "znacząco zwiększyć dochody Władimira Putina".

- Rosyjska gospodarka radziła sobie bardzo źle kilka tygodni temu, teraz odbiła się - stwierdził prezydent Finlandii.

Wojna na Bliskim Wschodzie może zakłócić negocjacje ws. Ukrainy

Politico zauważyło, że siły amerykańskie używają ponadto setek pocisków przechwytujących do zestrzeliwania irańskich rakiet i dronów. Z tego powodu broń staje się mniej dostępna dla władz w Kijowie.

Przypomnijmy, że w tle trwających na świecie napięć Donald Trump próbował niedawno wywrzeć na prezydencie Ukrainy presję, aby ten zgodził się porozumienie z Władimirem Putinem. Przywódca USA nie sprecyzował jednak przy tym, jakie gwarancje bezpieczeństwa jego kraj mógłby zapewnić Kijowowi, aby utrzymać pokój.

Alexander Stubb podczas wspomnianego spotkania w londyńskim think tanku powiedział, że obawia się, iż rozmowy pokojowe na temat Ukrainy zbliżają się do momentu, który może zmusić Kijów do zaakceptowania porozumienia zapewniającego Putinowi przejęcie części ukraińskich terytoriów.

Prezydent Finlandii boi się również, że negocjacje mogą zostać zerwane, co zobowiąże Europę do interwencji i dalszego wspierania Kijowa.

- Mam nadzieję, że negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy nie upadną tak, jak to miało miejsce w negocjacjach między Iranem a USA. Ale czas pokaże - mówił Stubb.

Źródło: Politico

