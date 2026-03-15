W skrócie Binjamin Netanjahu opublikował nagranie w kawiarni na obrzeżach Jerozolimy, aby odnieść się do pogłosek o jego rzekomej śmierci rozprzestrzenianych przez irańskie media.

Reuters zweryfikował autentyczność lokalizacji nagrania, a kawiarnia udostępniła materiały z wizyty premiera.

Od początku konfliktu w Izraelu obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, szkoły są w większości zamknięte, a zgromadzenia publiczne są zakazane.

Film nagrano w kawiarni na obrzeżach Jerozolimy. Binjamin Netanjahu umieścił wideo na kontach w swoich mediach społecznościowych. Asystent premiera pyta na nagraniu o pogłoski irańskich mediów o śmierć polityka.

Netanjahu odpowiada grą słów. Nawiązuje do słowa "martwy", co w hebrajskim slangu oznacza "szaleństwo na punkcie" kogoś lub czegoś. - Jestem szalony na punkcie kawy. Wiesz co? Jestem szalony na punkcie mojego ludu - mówi asystentowi premier.

Reuters zweryfikował lokalizację nagrania. Kawiarnia jest prawdziwa, lokal w niedzielę publikował liczne zdjęcia i nagrania, na których uwieczniono wizytę izraelskiego premiera.

Netanjahu odpowiada Iranowi. Premier Izraela pojawił się publicznie

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Od tego czasu Netanjahu odwiedził co najmniej dwa miasta, które ucierpiały w wyniku irańskich ostrzałów odwetowych. Reuters zaznacza, że media nie miały dostępu do relacjonowania wizyt. Materiały dokumentujące wyjazdy premiera publikowało jedynie biuro premiera.

12 marca Netanjahu zwołał swoją pierwszą konferencję prasową od rozpoczęcia wojny. Prowadził ją za pośrednictwem łącza wideo.

Od początku konfliktu w Izraelu obowiązują nadzwyczajne ograniczenia bezpieczeństwa. Nie mogą odbywać się zgromadzenia publiczne, szkoły w większości kraju są zamknięte.

