W skrócie Huti przekazali, że przeprowadzili atak na zakład naftowy Aramco w Rijadzie w odpowiedzi na działania Arabii Saudyjskiej wobec pozycji rebeliantów w Jemenie.

Arabia Saudyjska nie potwierdziła ataku, jednak opublikowano zdjęcia pokazujące pożar w jednym z obiektów na obrzeżach Rijadu.

Od 2022 roku w Jemenie trwało zawieszenie broni, które zostało zerwane w lipcu 2026 roku, kiedy Huti zintensyfikowali ofensywę i ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej.

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Arabia Saudyjska dotychczas nie potwierdziła ataku. Huti wydali komunikat po tym, jak sieć obiegły zdjęcia przedstawiające pożar jednego z obiektów zakładu znajdującego się na obrzeżach Rijadu.

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci w ostatnich tygodniach kilkukrotnie atakowali saudyjską infrastrukturę paliwową. W ostatnim tygodniu wymierzyli w zakłady Aramco w Janbu, jednak wówczas nie odnotowano szkód.

Huti kontra Arabia Saudyjska. Odwet za ciosy w Jemenie

Wcześniej w sobotę Huti oskarżyli Arabię Saudyjską o przeprowadzenie dziesiątek uderzeń na Sanę, stolicę Jemenu, oraz inne prowincje. Telewizja Masirah, powiązana z ruchem, informowała, że nad wspomniane terytoria nadleciały "samoloty wroga", ale nie podała szczegółów.

Pułkownik Majed Abdullah Al-Nazili, rzecznik wojskowy Jemenu, przekazał na platformie X, że ataki ze strony Saudyjczyków były "legalne". Arabia Saudyjska jest jednym z głównych sojuszników międzynarodowo uznanego jemeńskiego rządu i współpracuje z nim w celu zwalczenia Hutich.

Al-Nazili dodał, że podległe rządowi siły zbrojne przeprowadziły niemal 500 operacji wojskowych, zabijając lub raniąc ponad 1,5 tysiąca rebeliantów ruchu Huti w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wojna domowa w Jemenie. Konflikt przybiera na sile

Od 2022 roku do 2026 r. w Jemenie obowiązywało zawieszenie broni. W lipcu konflikt ponownie eskalował po tym, jak Huti rozpoczęli błyskawiczną ofensywę na zachodnie wybrzeże Jemenu i nasili ataki rakietowe oraz dronowe na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Huti wywierają presję energetyczną na Arabię Saudyjską, atakując jej kluczową infrastrukturę naftową (rurociągi, stacje pomp, terminale eksportowe) oraz grożąc blokadą morską w cieśninie Bab al-Mandab. Rijad staje więc przed ryzykiem przerwania eksportu ropy, od którego zależy gospodarka królestwa.

Korzenie konfliktu sięgają 2015 roku, kiedy Rijad przeprowadził szeroką interwencję wojskową w celu odbicia zajętej przez Hutich stolicy Jemenu.

Źródła: Reuters, The Medialine, Al Jazeera



