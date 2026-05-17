W skrócie W generatorze elektrowni jądrowej Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do pożaru po uderzeniu drona.

W wyniku zdarzenia nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych i nie miało ono wpływu na bezpieczeństwo radiologiczne.

Produkcja energii w elektrowni oraz działanie jej podstawowych systemów przebiega normalnie, a służby podjęły wszystkie środki ostrożności - podały władze w Abu Zabi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Władze Abu Zabi zareagowały na pożar, który wybuchł w generatorze elektrycznym poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah w regionie Al Dhafra, spowodowany atakiem drona" - przekazał rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Nie zgłoszono żadnych obrażeń ani nie wpłynęło to negatywnie na poziom bezpieczeństwa radiologicznego" - poinformowały władze.

Atak dronowy na elektrownię jądrową. Nie ma zagrożenia radiologicznego

O ataku powiadomiony został rządowa agencja odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyki jądrowej, która potwierdziła, że atak nie tylko nie zagroził bezpieczeństwu radiologicznemu, ale też nie wpłynął na produkcję energii.

"Federalny Urząd Regulacji Jądrowych potwierdził, że pożar nie wpłynął na bezpieczeństwo elektrowni ani na gotowość jej podstawowych systemów, a wszystkie bloki działają normalnie" - przekazał rząd ZEA.

"Podjęto wszelkie środki ostrożności, a dalsze aktualizacje zostaną udostępnione, gdy tylko będą dostępne" - poinformowały władze.

Wkrótce więcej informacji...

Policja w domu redaktora naczelnego ''TV Republika''. Fogiel w ''Śniadaniu Rymanowskiego'": To sposób działania tej władzy. Pamiętamy nagrania z redakcji ''Wprost'' Polsat News