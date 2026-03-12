Pożar amerykańskiego lotniskowca na Bliskim Wschodzie. Dwie osoby ranne

W skrócie Na lotniskowcu USS Gerald R. Ford doszło do pożaru w pralni, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne.

Stan rannych marynarzy jest stabilny, a napęd okrętu nie został uszkodzony, więc lotniskowiec pozostaje sprawny.

Pożar nie był pierwszym incydentem na pokładzie USS Gerald R. Ford, wcześniej dochodziło do awarii toalet z powodu ich niewłaściwego użytkowania.

Wojsko Stanów Zjednoczonych przekazało w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na platformie X, że pożar, który wybuchł "w głównej pralni lotniskowca" USS Gerald R. Ford "nie miał związku z walką i został opanowany".

Bliski Wschód. Pożar lotniskowca USS Gerald R. Ford, rannych dwóch marynarzy

W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch marynarzy. Siły morskie amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) poinformowało, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Dwóch marynarzy otrzymuje obecnie pomoc medyczną w związku z obrażeniami, które nie zagrażają ich życiu, a ich stan jest stabilny" - czytamy w komunikacie sił morskich CENTCOM.

Armia zaznaczyła, że "napęd okrętu nie został uszkodzony, a lotniskowiec pozostaje w pełni sprawny". Dodajmy, że na pokładzie jednostki znajduje się ok. pięciu tysięcy marynarzy.

Dowództwo przypomniało, że lotniskowiec znajduje się obecnie na Morzu Czerwonym. Jego obecność w tym regionie ma związek z operacją Epic Fury, czyli zmasowanym atakiem USA na Iran, który rozpoczął się 28 lutego.

Lotniskowiec pełni misję na morzu od dziewięciu miesięcy

Przypomnijmy, że amerykański gigant napędzany energią jądrową pełni misję na morzu od ponad dziewięciu miesięcy.

Został on bowiem wysłany na Bliski Wschód niedługo po trwającej kilka miesięcy misji na Karaibach. Wówczas kulminacją akcji była styczniowa operacja sił USA mająca na celu pojmanie przywódcy Wenezueli - Nicolasa Maduro.

"Wall Street Journal" zauważył, że z powodu przedłużającej się misji lotniskowca na morzu sprzęt zaczyna się powoli psuć. Sytuację utrudnia fakt, iż planowane prace konserwacyjne i modernizacje muszą być teraz przekładane.

AFP zwróciło ponadto uwagę, że pożar w pralni nie jest pierwszym nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło na pokładzie USS Gerald R. Ford.

Jak bowiem podają amerykańskie media, na które powołuje się agencja, m.in. w toaletach lotniskowca wielokrotnie dochodziło do awarii w związku z ich niewłaściwym użytkowaniem przez marynarzy.

USS Gerald R. Ford to duma amerykańskiej marynarki wojennej

Dodajmy, że USS Gerald R. Ford to najnowszy i największy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wyporności ponad 100 tys. ton zabiera na pokład ponad 75 samolotów bojowych.

Podobnie jak inne jednostki tej klasy operuje wspólnie z okrętami eskorty i zaopatrzenia. Zazwyczaj w skład takiego zgrupowania wchodzi kilka niszczycieli lub fregat, często wzmocnionych krążownikiem i okrętami podwodnymi.

Towarzyszą im okręty logistyczne. Łącznie na pokładach takiego zgrupowania może znajdować się nawet do 8 tys. żołnierzy.

