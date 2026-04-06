Jak informują państwowe, irańskie media, pożar wywołany atakiem został już opanowany i w jego wyniku nie odnotowano żadnych znaczących strat.

Wcześniej minister obrony Izraela, Israel Katz przekazał mediom, że wspólne siły amerykańsko-izraelskie przeprowadziły atak na największy irański kompleks petrochemiczny w Asalueh.

Wojna w Iranie. USA i Izrael uderzyły w zakłady petrochemiczne

- Izraelska armia z impetem zaatakowała największy kompleks petrochemiczny w Iranie (...), odpowiadający za około połowę produkcji petrochemicznej kraju - oświadczył Israel Katz w nagraniu wideo.

W opinii izraelskiego ministerstwa "to poważny cios", który oznacza straty dla irańskiej gospodarki sięgające "dziesiątek miliardów dolarów".

Katz dodał, że izraelska armia otrzymała instrukcję, by "z pełną siłą" kontynuować ataki na infrastrukturę kluczową dla gospodarki Iranu.

Atak na Iran. Trump o "zawieszeniu broni"

Według informacji telewizji CNN Donald Trump nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Doniesienia zostały przekazane przez anonimowego przedstawiciela Białego Domu.

Propozycję tę przesłano wcześniej szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Autorzy tej koncepcji mieli nadzieję na to, że 45-dniowy rozejm pozwoliłby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.

Jak podkreśliła CNN, wydaje się, że Iran również odrzucił tę propozycję, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny.

Jednocześnie agencja Reuters przekazała, że władze w Teheranie, po rozmowach z przedstawicielami pakistańskiego rządu, przekazali dziesięciopunktowy dokument, stanowiący podstawę do zakończenia konfliktu.

Mowa w nim między innymi o zapewnieniu bezpiecznego przepływu przez cieśninę Ormuz, a także zniesienie większości sankcji nałożonych na Iran.

