Bliski Wschód
Bliski Wschód

Potężne uderzenie Izraela, obrali kolejny cel. Wieżowiec nagle zniknął

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Izraelska armia uderzyła w piątek w wieżowiec Mushtaha w Gazie. Siły Obronne Izraela twierdzą, że budynek miał być wykorzystywany przez Hamas do planowania ataków przeciwko IDF. Szef resortu obrony Izraela Israel Kac przekazał natomiast, że w Strefie Gazy "otwierają się bramy piekieł". Intensyfikacja ataków Jerozolimy ma związek z planem przejęcia pełnej kontroli nad terenem.

Izrael intensyfikuje ataki na Strefę Gazy. Wojsko uderzyło w wieżowiec
Izrael intensyfikuje ataki na Strefę Gazy. Wojsko uderzyło w wieżowiecSAEED M. M. T. JARAS / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Izraelska armia nasila ataki na Strefę Gazy, koncentrując się na przejęciu kontroli nad miastem i bombardowaniu wieżowców.
  • Wojsko twierdzi, że celem są bojownicy Hamasu, lecz w zaatakowanym budynku mieli mieszkać cywile, którzy krótko przed atakiem otrzymali ostrzeżenie o ewakuacji.
  • Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest dramatyczna: trwa głód, a liczba ofiar śmiertelnych systematycznie rośnie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izraelska armia zintensyfikowała swoje ataki na Strefę Gazy, a celem - co zapowiadał wcześniej premier Binjamin Netanjahu - jest przejęcie pełnej kontroli nad miastem, którego mieszkańcy walczą z głodem.

W piątek Jerozolima rozpoczęła ataki na wieżowce w Gazie. Do uderzenia doszło niedługo po tym, jak poinformowano o planach zniszczenia budynków, w których - zdaniem wojska - mają przebywać bojownicy Hamasu.

Izrael intensyfikuje ataki na Strefę Gazy. Uderzono w wieżowiec, budynek runął

Izrael tłumaczy swoje działania próbą zlikwidowania Hamasu. W komunikacie wydanym przez Siły Obronne Izraela oceniono, że w zaatakowanym wieżowcu bojownicy "stworzyli infrastrukturę, z której kierowali atakami terrorystycznymi przeciwko oddziałom IDF w tym rejonie". Przed uderzeniem ludność cywilna miała otrzymać ostrzeżenie o ewakuacji.

Agencja Reutera przekazała, że "zarząd budynku wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że budynek był przeznaczony dla Palestyńczyków wysiedlonych w wyniku wojny, zaprzeczając, jakoby był on wykorzystywany do celów innych niż cywilne".

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać kilkukrotne uderzenia pociskami w wieżowiec Mushtaha. Izrael atakował do momentu, aż budynek zamienił się w gruzowisko. 

Gęsty dym unoszący się nad obozem lub miastem po wybuchu, ludzie uciekający przed miejscem zdarzenia, namioty i pojazdy wokół, napięta atmosfera związana z konfliktem.
Izraelska armia uderzyła w wieżowiec w Gazie. Budynek całkowicie się zawaliłSAEED M. M. T. JARAS / ANADOLUAFP

W pobliżu wieżowca znajdowało się mnóstwo białych namiotów, w których przebywają Palestyńczycy. Nie jest jasne, czy w wyniku ataku na jeden z najwyższych budynków w Gazie zginęli cywile. Jednak tylko w piątek, jak podało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, na które powołuje się Reuters, w całej Strefie Gazy zginęło 30 osób, z czego 20 w samym mieście Gaza.

Zobacz również:

Belgia zapowiedziała uznanie niepodległości Palestyny, na zdj. zrujnowana Strefa Gazy
Bliski Wschód

Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny. Zapowiadają sankcje na Izrael

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Izrael chce pełnej kontroli nad Strefą Gazy. "Otwierają się bramy piekieł"

    W rozmowie z agencją AFP 50-letnia Arej Ahmed przekazała, że jej mąż, który przebywał w tamtym czasie w namiocie nieopodal wieżowca, widział, jak osoby zasiedlające ten budynek wyrzucają swoje rzeczy przez okna i balkony.

    - Niecałe pół godziny po wydaniu nakazu ewakuacji wieża została zbombardowana - dodała kobieta. Z kolei 45-letni Ahmed Abu Wutfa, który zamieszkuje częściowo zniszczony lokal na piątym piętrze wieżowca w Gazie, podkreślił, że informacja o intensyfikacji ataków Izraela "jest przerażająca".

    - Moje dzieci są przerażone, ja też. Nie ma bezpiecznego miejsca - możemy tylko mieć nadzieję, że śmierć nadejdzie szybko - mówił mężczyzna.

    W piątek izraelski minister obrony Israel Kac ogłosił, że w Strefie Gazy "otwierają się bramy piekieł". Zapowiedział też, że Jerozolima będzie intensyfikować ataki, dopóki Hamas nie przystanie na warunki zakończenia wojny, dyktowane przez Izrael.

    Tłum ludzi przechodzi obok całkowicie zniszczonego budynku, wszędzie zalegają gruzy, a w tle widać uszkodzone fragmenty konstrukcji i dym unoszący się w powietrzu.
    Izraelska armia uderzyła w wieżowiec w Gazie. Chcą pełnej kontroli nad miastemAli Jadallah / ANADOLUAFP

    Strefa Gazy. Izraelskie ataki i klęska głodu

    Zaledwie kilka dni temu izraelskie wojsko ogłosiło Gazę "niebezpieczną strefą walk" i zdecydowało o zawieszeniu na tym terenie obowiązujących do tej pory przerw humanitarnych.

    Od blisko dwóch lat w Strefie Gazy na skutek ataków przeprowadzanych przez Izrael zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków. W ubiegłym miesiącu na tym terenie ogłoszono klęskę głodu, a według Ministerstwa Zdrowia, na które powołuje się AFP, "od początku wojny na skutek niedożywienia zmarło tam (w Strefie Gazy - red.) ponad 370 osób".

    Źródła: AFP, Reuters, Associated Press

    Zobacz również:

    Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar
    Świat

    Nie życzą sobie przyjazdu Macrona. "Nie ma miejsca"

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Starcie premiera z prawicowymi stacjami. "Tacy duzi jesteście?"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze