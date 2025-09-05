Potężne uderzenie Izraela, obrali kolejny cel. Wieżowiec nagle zniknął

W skrócie Izraelska armia nasila ataki na Strefę Gazy, koncentrując się na przejęciu kontroli nad miastem i bombardowaniu wieżowców.

Wojsko twierdzi, że celem są bojownicy Hamasu, lecz w zaatakowanym budynku mieli mieszkać cywile, którzy krótko przed atakiem otrzymali ostrzeżenie o ewakuacji.

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest dramatyczna: trwa głód, a liczba ofiar śmiertelnych systematycznie rośnie.

Izraelska armia zintensyfikowała swoje ataki na Strefę Gazy, a celem - co zapowiadał wcześniej premier Binjamin Netanjahu - jest przejęcie pełnej kontroli nad miastem, którego mieszkańcy walczą z głodem.

W piątek Jerozolima rozpoczęła ataki na wieżowce w Gazie. Do uderzenia doszło niedługo po tym, jak poinformowano o planach zniszczenia budynków, w których - zdaniem wojska - mają przebywać bojownicy Hamasu.

Izrael intensyfikuje ataki na Strefę Gazy. Uderzono w wieżowiec, budynek runął

Izrael tłumaczy swoje działania próbą zlikwidowania Hamasu. W komunikacie wydanym przez Siły Obronne Izraela oceniono, że w zaatakowanym wieżowcu bojownicy "stworzyli infrastrukturę, z której kierowali atakami terrorystycznymi przeciwko oddziałom IDF w tym rejonie". Przed uderzeniem ludność cywilna miała otrzymać ostrzeżenie o ewakuacji.

Agencja Reutera przekazała, że "zarząd budynku wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że budynek był przeznaczony dla Palestyńczyków wysiedlonych w wyniku wojny, zaprzeczając, jakoby był on wykorzystywany do celów innych niż cywilne".

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać kilkukrotne uderzenia pociskami w wieżowiec Mushtaha. Izrael atakował do momentu, aż budynek zamienił się w gruzowisko.

Izraelska armia uderzyła w wieżowiec w Gazie. Budynek całkowicie się zawalił SAEED M. M. T. JARAS / ANADOLU AFP

W pobliżu wieżowca znajdowało się mnóstwo białych namiotów, w których przebywają Palestyńczycy. Nie jest jasne, czy w wyniku ataku na jeden z najwyższych budynków w Gazie zginęli cywile. Jednak tylko w piątek, jak podało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, na które powołuje się Reuters, w całej Strefie Gazy zginęło 30 osób, z czego 20 w samym mieście Gaza.

Izrael chce pełnej kontroli nad Strefą Gazy. "Otwierają się bramy piekieł"

W rozmowie z agencją AFP 50-letnia Arej Ahmed przekazała, że jej mąż, który przebywał w tamtym czasie w namiocie nieopodal wieżowca, widział, jak osoby zasiedlające ten budynek wyrzucają swoje rzeczy przez okna i balkony.

- Niecałe pół godziny po wydaniu nakazu ewakuacji wieża została zbombardowana - dodała kobieta. Z kolei 45-letni Ahmed Abu Wutfa, który zamieszkuje częściowo zniszczony lokal na piątym piętrze wieżowca w Gazie, podkreślił, że informacja o intensyfikacji ataków Izraela "jest przerażająca".

- Moje dzieci są przerażone, ja też. Nie ma bezpiecznego miejsca - możemy tylko mieć nadzieję, że śmierć nadejdzie szybko - mówił mężczyzna.

W piątek izraelski minister obrony Israel Kac ogłosił, że w Strefie Gazy "otwierają się bramy piekieł". Zapowiedział też, że Jerozolima będzie intensyfikować ataki, dopóki Hamas nie przystanie na warunki zakończenia wojny, dyktowane przez Izrael.

Izraelska armia uderzyła w wieżowiec w Gazie. Chcą pełnej kontroli nad miastem Ali Jadallah / ANADOLU AFP

Strefa Gazy. Izraelskie ataki i klęska głodu

Zaledwie kilka dni temu izraelskie wojsko ogłosiło Gazę "niebezpieczną strefą walk" i zdecydowało o zawieszeniu na tym terenie obowiązujących do tej pory przerw humanitarnych.

Od blisko dwóch lat w Strefie Gazy na skutek ataków przeprowadzanych przez Izrael zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków. W ubiegłym miesiącu na tym terenie ogłoszono klęskę głodu, a według Ministerstwa Zdrowia, na które powołuje się AFP, "od początku wojny na skutek niedożywienia zmarło tam (w Strefie Gazy - red.) ponad 370 osób".

