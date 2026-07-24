Bliski Wschód
Bliski Wschód

Potężne ataki USA, seria odwetowych uderzeń Iranu. "Zapalny precedens"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

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Amerykańskie wojsko skutecznie przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Była to 13. z rzędu noc amerykańskich ataków na Iran. Teheran informuje o ofiarach śmiertelnych, uderzeniach odwetowych i ostrzega przed "zapalnym precedensem" oraz "chaosem".

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Ataki USA na Iran, Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymi
Ataki USA na Iran, Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymiContributor / Getty Images | WISAM HASHLAMOUN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię nalotów na cele wojskowe w Iranie, co potwierdziło Dowództwo Centralne USA.
  • Ataki objęły irańskie ośrodki wojskowe, magazyny dronów, infrastrukturę telekomunikacyjną oraz obiekty marynarki wojennej, mając na celu ograniczenie zagrożenia dla cywilnych statków w cieśninie Ormuz.
  • Władze Iranu odrzuciły propozycję rozejmu i rozpoczęły ataki odwetowe po kolejnych uderzeniach USA.
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Według komunikatu CENTCOM celami uderzeń były irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz obiekty związane z marynarką wojenną. Ataki miały "zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormuz" - napisano.

"Ten międzynarodowy szlak wodny pozostaje otwarty mimo niedawnych ataków ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jednostki handlowe w dalszym ciągu swobodnie żeglują poprzez cieśninę przy wsparciu wojsk USA" - dodano.

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Według komunikatów CENTCOM najnowsza seria uderzeń trwała od godz. 18.45 do godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (od godz. 00.45 do godz. 3 w Polsce). Nie podano informacji na temat liczby zaatakowanych celów.

USA atakują Iran. Teheran odrzuca rozejm

Irańskie media informowały o odgłosach eksplozji m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz.

Według dziennika "New York Times" przedstawiciele władz Iranu odrzucili w czwartek amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku Ali al-Zaidi, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu.

"Niewiele wiadomo na temat odrzuconej propozycji ani celów najnowszej serii ataków, jednak oba te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie" - podkreślił nowojorski dziennik.

Iran grzmi po atakach, mówi o uderzeniach odwetowych

Irańskie media państwowe poinformowały o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych.

W reakcji na amerykańskie działania Teheran zapowiada "coraz bardziej miażdżącą odpowiedź" na każdy kolejny atak. Tej nocy - jak podają agencje - irańska Gwardia Rewolucyjna uderzyła dronami w bazę lotniczą Ali Al-Salem i cywilne przejście graniczne Abdali w Kuwejcie. Władze tego kraju potępiły ataki, odrzucając oświadczenia Teheranu o celowaniu wyłącznie w obiekty USA.

Według irańskiej agencji IRNA, przeprowadzono także ataki na bazy USA w Jordanii, a w Ammanie zawyły syreny. Silne eksplozje słyszano m.in. w rejonie portu Akaba. Jordańskie myśliwce próbowały przechwycić cele w powietrzu, podczas gdy irańskie pociski miały uderzyć w bazy lotnicze Muwaffak Salti i King Faisal.

Szef irańskiej dyplomacji odniósł się na platformie X do gróźb USA o wykorzystaniu zamrożonych aktywów Iranu, mówiąc o zapalnym precedensie. "Ci, którzy czerpią zyski z takich funduszy, powinni pamiętać: kiedy rządy znormalizują konfiskatę, niczyje aktywa nie będą bezpieczne. Wynikający z tego chaos nie będzie ładny ani pokojowy" - oświadczył Abbas Aragczi.

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