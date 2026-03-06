W skrócie Od 28 lutego ponad 84 tysiące osób w Libanie znalazło schronienie w prawie 400 specjalnych ośrodkach, a ponad 30 tysięcy osób przekroczyło granicę do Syrii.

Około 100 tysięcy osób opuściło Teheran podczas pierwszych dwóch dni wojny USA i Izraela z Iranem, a ONZ nie posiada aktualnych zbiorczych danych dotyczących ofiar śmiertelnych na Bliskim Wschodzie.

Konflikt między Afganistanem i Pakistanem eskalował po nalotach i ofensywie wojskowej, prowadząc do licznych ofiar cywilnych i apeli o zaprzestanie walk.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) przekazał, że od 28 lutego ponad 84 tys. osób w Libanie znalazło schronienie w prawie 400 specjalnych ośrodkach. W tym czasie do Syrii przedostało się ponad 30 tys. osób - głównie Syryjczyków i Libańczyków.

Bliski Wschód. Setki tysięcy uchodźców szukają schronienia w regionie

Jak dotąd nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby osób przekraczających irańską granicę, a przesiedlenia w Iranie mają charakter przede wszystkim wewnętrzny.

Około 100 tys. osób opuściło stolicę, Teheran, 28 lutego i 1 marca - w ciągu pierwszych dwóch dni wojny USA i Izraela z Iranem. ONZ nie podała zbiorczych danych dotyczących ofiar śmiertelnych na Bliskim Wschodzie.

Sytuacja w Afganistanie i Pakistanie pozostaje napięta z powodu konfliktu, który trwa głównie wzdłuż granicy. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Tuerk powiadomił w piątek, że w wyniku starć w ubiegłym tygodniu zginęło 56 cywilów, w tym 24 dzieci.

Od początku roku liczba zabitych cywilów po stronie afgańskiej wzrosła do 69 osób, a 141 zostało rannych.

Afganistan, Pakistan i Iran. Trudna sytuacja, setki tysięcy uciekających cywili

UNHCR szacuje, że w ostatnim czasie około 115 tys. osób w Afganistanie i około 3 tys. w Pakistanie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia wewnątrz kraju.

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców zaapelowało o zapewnienie niezakłóconego przejazdu wszystkim cywilom, którzy muszą się przemieszczać lub przekraczać granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Agencja ONZ wezwała też armię pakistańską i afgańskie siły bezpieczeństwa do natychmiastowego zaprzestania walk i priorytetowego potraktowania pomocy dla milionów ludzi zależnych od pomocy humanitarnej.

Kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie. Atak na Iran kolejną odsłoną

Konflikt między Afganistanem i Pakistanem eskalował 21 lutego, kiedy Islamabad przeprowadził naloty na grupy zbrojne w Afganistanie. Zdaniem władz w Kabulu, w tych atakach zginęli cywile, w tym kobiety i dzieci.

27 lutego Afganistan ogłosił rozpoczęcie ofensywy przeciwko pakistańskim posterunkom wojskowym w pobliżu ich granicy, na co Pakistan zareagował, ostrzeliwując m.in. Kabul.

Izraelska armia, która od 28 lutego prowadzi wspólnie z USA wojnę przeciw Iranowi, jednocześnie atakuje cele uznawane za bastiony proirańskiego ugrupowania Hezbollah w południowym Libanie.

W związku z tą sytuacją, jak informuje Reuters, powołując się na dane ONZ, w Libanie przesiedlono blisko 100 tys. osób, a ok. 33 tysięcy syryjskich uchodźców uciekło za granicę. W czwartek izraelskie dowództwo wystosowało odezwę do mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu, by "natychmiast ewakuowali się, jeśli chcą przetrwać".

