Potencjał Iranu większy niż mówi Trump? "Mogą zagrozić siłom USA"
Iran dysponuje większym potencjałem militarnym, niż Biały Dom i Pentagon publicznie przyznają - twierdzą zaznajomieni ze sprawą amerykańscy urzędnicy. Według informatorów CBS News na początku kwietnia około połowa irańskich zapasów rakiet balistycznych oraz związanych z nimi systemów wyrzutni pozostawała nienaruszona.
Amerykańscy urzędnicy ujawnili w rozmowie ze stacją CBS News, że około 60 proc. sił morskich Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nadal istnieje, w tym szybkie łodzie bojowe.
W środę irańskie okręty zaatakowały kilka statków handlowych w cieśninie Ormuz, wkrótce po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni, wydłużając czas na rozmowy pokojowe.
Iran dysponuje większą siłą niż twierdzi Trump i Hegseth? Media ujawniają
- Irańskie siły powietrzne zostały znacząco osłabione, ale nie całkowicie wyeliminowane - powiedzieli urzędnicy, którzy poprosili CBS News o anonimowość.
Uważa się, że około dwie trzecie irańskich sił powietrznych nadal jest zdolne do działania operacyjnego mimo intensywnej kampanii bombardowań USA i Izraela. Przypomnijmy, koalicjanci zaatakowali tysiące celów, w tym magazyny i zakłady produkcyjne.
Według informatorów CBS News około połowa irańskich rakiet balistycznych i związanych z nimi systemów wyrzutni pozostała nienaruszona w momencie rozpoczęcia zawieszenia broni na początku kwietnia.
- Islamska Republika Iranu dysponuje większym potencjałem militarnym, niż Biały Dom i Pentagon publicznie przyznają - twierdzą informatorzy stacji.
Blokada cieśniny Ormuz. Iran ma asa w rękawie
Według urzędnika USA, który podzielił się tajnymi informacjami z CBS News, wspólna operacja USA i Izraela zniszczyła znaczną część irańskiej konwencjonalnej marynarki wojennej.
Jednak, jak twierdzą informatorzy, marynarka wojenna Iranu, stworzona z myślą o prowadzeniu działań o charakterze asymetrycznym i wyposażona w liczne mniejsze jednostki, pozostaje częściowo nienaruszona. To właśnie ta część utrudnia ruch statków transportujących ropę naftową w cieśninie Ormuz - czytamy.
Amerykański generał ostrzega. "Iran może zagrozić USA"
Szef Agencji Wywiadu Obronnego USA generał James Adams złożył pisemne oświadczenie przed Komisją ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, w którym stwierdził, że Iran nadal może wyrządzić szkody.
"Iran posiada tysiące pocisków i bezzałogowych statków powietrznych z możliwością ataku jednokierunkowego, które mogą zagrozić siłom USA i siłom partnerskim w całym regionie, pomimo degradacji potencjału wynikającej zarówno z wyczerpania, jak i wydatków" - napisał wojskowy.
Trump i Hegseth mówią o klęsce Iranu. "Miażdżące zwycięstwo"
Prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth komentowali rezultaty operacji Epicka Furia. - Zniszczyliśmy ich flotę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, zniszczyliśmy ich przywódców - mówił Trump we wtorek.
Sekretarz wojny poszedł o krok dalej stwierdzając na początku kwietnia, że operacja Epicka Furia była "historycznym i miażdżącym zwycięstwem na polu bitwy, wielkim zwycięstwem militarnym".
- Pod każdym względem operacja Epicka Furia zdziesiątkowała irańską armię i uczyniła ją nieskuteczną w walce przez wiele lat - deklarował szef Pentagonu.
Rzecznik Pentagonu komentuje. Zarzuca mediom "obsesję"
Rzecznik Pentagonu Sean Parnell w rozmowie z CBS News stwierdził, że wojna z Iranem zakończyła się sukcesem. Jak relacjonował, zaatakowano ponad 13 tys. irańskich celów.
- W ciągu niecałych 40 dni armia Stanów Zjednoczonych zadała reżimowi irańskiemu serię druzgocących ciosów - powiedział.
Parnell stwierdził, że zniszczeniu uległo 92 proc. największych okrętów irańskiej marynarki wojennej, a także około 44 minowców.
- Była to największa likwidacja floty w ciągu trzech tygodni od czasów II wojny światowej - powiedział Sean Parnell. - Sekretarz Hegseth nie mógłby być bardziej dumny z determinacji naszych żołnierzy, a obsesja mediów głównego nurtu na punkcie umniejszania ich wysiłków mówi sama za siebie - ocenił.
Źródło: CBS News