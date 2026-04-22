Bliski Wschód
Potencjał Iranu większy niż mówi Trump? "Mogą zagrozić siłom USA"

Marta Stępień

Iran dysponuje większym potencjałem militarnym, niż Biały Dom i Pentagon publicznie przyznają - twierdzą zaznajomieni ze sprawą amerykańscy urzędnicy. Według informatorów CBS News na początku kwietnia około połowa irańskich zapasów rakiet balistycznych oraz związanych z nimi systemów wyrzutni pozostawała nienaruszona.

Donald Trump i Pete Hegseth na tle wojska Iranu
USA twierdzą, że potencjał Iranu został całkowicie zniszczony

W skrócie

  • Amerykańscy urzędnicy przekazali, że Iran dysponuje większym potencjałem militarnym, niż publicznie przyznają władze USA.
  • Według amerykańskiego generała Jamesa Adamsa, Iran nadal posiada tysiące pocisków i bezzałogowych statków powietrznych, które mogą zagrozić siłom USA i sojusznikom w regionie.
  • Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth określili operację Epicka Furia jako "historyczne i miażdżące zwycięstwo" nad Iranem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykańscy urzędnicy ujawnili w rozmowie ze stacją CBS News, że około 60 proc. sił morskich Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nadal istnieje, w tym szybkie łodzie bojowe.

W środę irańskie okręty zaatakowały kilka statków handlowych w cieśninie Ormuz, wkrótce po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni, wydłużając czas na rozmowy pokojowe.

- Irańskie siły powietrzne zostały znacząco osłabione, ale nie całkowicie wyeliminowane - powiedzieli urzędnicy, którzy poprosili CBS News o anonimowość.

Uważa się, że około dwie trzecie irańskich sił powietrznych nadal jest zdolne do działania operacyjnego mimo intensywnej kampanii bombardowań USA i Izraela. Przypomnijmy, koalicjanci zaatakowali tysiące celów, w tym magazyny i zakłady produkcyjne.

Według informatorów CBS News około połowa irańskich rakiet balistycznych i związanych z nimi systemów wyrzutni pozostała nienaruszona w momencie rozpoczęcia zawieszenia broni na początku kwietnia.

- Islamska Republika Iranu dysponuje większym potencjałem militarnym, niż Biały Dom i Pentagon publicznie przyznają - twierdzą informatorzy stacji.

Blokada cieśniny Ormuz. Iran ma asa w rękawie

Według urzędnika USA, który podzielił się tajnymi informacjami z CBS News, wspólna operacja USA i Izraela zniszczyła znaczną część irańskiej konwencjonalnej marynarki wojennej.

Jednak, jak twierdzą informatorzy, marynarka wojenna Iranu, stworzona z myślą o prowadzeniu działań o charakterze asymetrycznym i wyposażona w liczne mniejsze jednostki, pozostaje częściowo nienaruszona. To właśnie ta część utrudnia ruch statków transportujących ropę naftową w cieśninie Ormuz - czytamy.

Amerykański generał ostrzega. "Iran może zagrozić USA"

Szef Agencji Wywiadu Obronnego USA generał James Adams złożył pisemne oświadczenie przed Komisją ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, w którym stwierdził, że Iran nadal może wyrządzić szkody.

"Iran posiada tysiące pocisków i bezzałogowych statków powietrznych z możliwością ataku jednokierunkowego, które mogą zagrozić siłom USA i siłom partnerskim w całym regionie, pomimo degradacji potencjału wynikającej zarówno z wyczerpania, jak i wydatków" - napisał wojskowy.

Trump i Hegseth mówią o klęsce Iranu. "Miażdżące zwycięstwo"

Prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth komentowali rezultaty operacji Epicka Furia. - Zniszczyliśmy ich flotę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, zniszczyliśmy ich przywódców - mówił Trump we wtorek.

Sekretarz wojny poszedł o krok dalej stwierdzając na początku kwietnia, że operacja Epicka Furia była "historycznym i miażdżącym zwycięstwem na polu bitwy, wielkim zwycięstwem militarnym".

- Pod każdym względem operacja Epicka Furia zdziesiątkowała irańską armię i uczyniła ją nieskuteczną w walce przez wiele lat - deklarował szef Pentagonu.

Rzecznik Pentagonu komentuje. Zarzuca mediom "obsesję"

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell w rozmowie z CBS News stwierdził, że wojna z Iranem zakończyła się sukcesem. Jak relacjonował, zaatakowano ponad 13 tys. irańskich celów.

- W ciągu niecałych 40 dni armia Stanów Zjednoczonych zadała reżimowi irańskiemu serię druzgocących ciosów - powiedział.

Parnell stwierdził, że zniszczeniu uległo 92 proc. największych okrętów irańskiej marynarki wojennej, a także około 44 minowców.

- Była to największa likwidacja floty w ciągu trzech tygodni od czasów II wojny światowej - powiedział Sean Parnell. - Sekretarz Hegseth nie mógłby być bardziej dumny z determinacji naszych żołnierzy, a obsesja mediów głównego nurtu na punkcie umniejszania ich wysiłków mówi sama za siebie - ocenił.

Źródło: CBS News

"Polityczny WF": Kaczyński dał "projektowi Czarnek" czas do wakacjiINTERIA.PL

Najnowsze