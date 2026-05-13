W skrócie Źródła amerykańskiego wywiadu twierdzą, że Iran odzyskał kontrolę nad 30 z 33 stanowisk rakietowych wzdłuż cieśniny Ormuz, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa okrętów w regionie.

Iran zachował około 70 procent swoich mobilnych wyrzutni i blisko trzy czwarte zapasów rakiet, a także odzyskał dostęp do większości podziemnych magazynów - podał "NYT".

Biały Dom utrzymuje stanowisko, że irańska armia została rozbita, pomimo pojawiających się raportów przeczących tym twierdzeniom.

Iran ma operacyjny dostęp do 30 stanowisk rakietowych rozmieszczonych wzdłuż cieśniny Ormuz - wynika z ustaleń "NYT", opartych na źródłach amerykańskiego wywiadu wojskowego.

Według urzędników Teheran może wykorzystać znajdujące się tam mobilne wyrzutnie do przenoszenia pocisków w inne lokalizacje - zarówno w celu ich ukrycia, jak i ustawienia w dogodniejszych pozycjach do ewentualnego ataku. Dysponuje również częściową zdolnością do odpalania rakiet bezpośrednio z platform zlokalizowanych w tych kilkudziesięciu punktach.

Z raportów wynika, że jedynie trzy z tych pozycji pozostają poza kontrolą sił Teheranu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran zachował większość mobilnych wyrzutni

Według szacunków Iran nadal posiada około 70 proc. swoich mobilnych wyrzutni rozmieszczonych na terenie kraju oraz zachował blisko trzy czwarte przedwojennych zapasów rakiet. Chodzi zarówno o duże pociski balistyczne, jak i mniejsze, manewrujące.

Dodatkowo źródła amerykańskiego wywiadu przekazały, że Iran odzyskał kontrolę nad ok. 90 proc. swoich podziemnych magazynów, które są "częściowo lub w pełni sprawne" - podał dziennik.

Biały Dom trwa przy stanowisku Trumpa. Krytykuje media

W wywiadzie z 9 marca dla CBS News prezydent USA Donald Trump twierdził, że wojnę z Iranem można uznać za niemal zakończoną. - Ich rakiety zostały rozproszone. Ich drony są wysadzane wszędzie, w tym ich produkcja - tłumaczył. Później Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth wielokrotnie powtarzali, że irańska armia nie stanowi już zagrożenia, ponieważ "została zdziesiątkowana".

Pytana o nowe doniesienia, które zaprzeczają słowom prezydenta, rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales powtórzyła, że armia Iranu została "zmiażdżona". Odesłała dziennikarzy "NYT" do wpisu Trumpa, w którym nazwał medialne doniesienia "wirtualną zdradą".

We wtorek "The Wall Street Journal" podał, że Trump zaapelował o wszczęcie śledztw przeciwko dziennikarzom publikującym przecieki dotyczące wojny w Iranie, a w szczególności tego, dlaczego nakazał atak na Teheran.

Źródła: "The New York Times", "The Wall Street Journal"

