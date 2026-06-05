Bliski Wschód
Bliski Wschód

Potajemnie wysłali siły poza kraj, by przechytrzyć Iran? Media ujawniają

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Izrael potajemnie wysłał służby specjalne do Azerbejdżanu, by stamtąd pomagały w operacji wymierzonej w Iran - poinformowała amerykańska stacja CNN. "Przedstawione zarzuty są bezpodstawne i całkowicie je odrzucamy" - skomentował rzecznik azerskiego MSZ. Ajkan Hajizada przyznał, że jego kraj promuje pokój i dobre stosunki sąsiedzkie.

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Żołnierze w pełnym ekwipunku bojowym stoją przed mapą z czerwoną linią graniczną na tle terenów górzystych.
Według CNN Izrael miał wysłać potajemnie żołnierzy do AzerbejdżanuGoogle Maps / MOSAB SHAWER / MIDDLE EAST IMAGESAFP

W skrócie

  • Według CNN Izrael wysłał służby specjalne do Azerbejdżanu, by z tego kraju wspierały operację przeciwko Iranowi.
  • Azerbejdżańskie MSZ zaprzeczyło doniesieniom o obecności izraelskich żołnierzy na swoim terytorium, określając je jako nieuzasadnione.
  • CNN podało, że izraelskie oddziały miały pojawić się także w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Somalilandzie.
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CNN twierdzi, powołując się na cztery anonimowe źródła, żeIzrael wysłał do Azerbejdżanu elitarne jednostki wojskowe oraz zespoły wywiadowcze, których zadaniem była pomoc w operacji przeciwko Iranowi. W sumie na terenie kraju miało znajdować się kilkudziesięciu izraelskich żołnierzy.

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Służby z Izraela operowały w kilku miejscach na terenie południowego Azerbejdżanu, przy granicy z Iranem. Miejscami stacjonowały w odległości niecałych 100 kilometrów od irańskiego miasta Tabriz, które Izrael atakował - wynika z publikacji. Operację wywiadowczą prowadzono m.in. za pomocą dronów.

Jedno ze źródeł CNN przekazało, że oddziały izraelskie w Azerbejdżanie odpowiadały za udany atak na Rahmana Mogaddama, dowódcę wydziału wywiadowczego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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Według CNN Izrael wysłał swoje oddziały nie tylko do Azerbejdżanu, ale również do kilku innych państw regionu, w tym Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Somalilandu.

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Do medialnych doniesień odniosło się azerskie MSZ, zaprzeczając, by na terenie kraju stacjonowała izraelska armia. "Zarzuty przedstawione na stronie internetowej CNN (...) są w całości bezpodstawne i kategorycznie je odrzucamy" - stwierdził rzecznik Ajkan Hajizada.

"Publikacja zarzutów opartych na anonimowych źródłach, bez przedstawienia żadnych wiarygodnych dowodów i przy odrzuceniu oficjalnego stanowiska Azerbejdżanu, to działanie wbrew zasadom obiektywizmu, bezstronności i etyki dziennikarskiej" - przekazał rzecznik azerskiego MSZ.

"Azerbejdżan nigdy nie pozwolił i nigdy nie pozwoli, by jego terytorium było wykorzystywane w takich celach. Azerbejdżan pozostaje zaangażowany w promowanie pokoju, stabilności i dobrych stosunków sąsiedzkich w regionie. (...) Oczekujemy, że CNN usunie ten artykuł zawierający bezpodstawne twierdzenia" - dodał Hajizada.

Źródło: CNN

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