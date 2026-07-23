W skrócie Donald Trump zapowiedział, że Iran i Huti poniosą poważne konsekwencje militarne po atakach na dwa saudyjskie tankowce.

Unia Europejska wezwała do zaprzestania ataków i określiła groźby blokady Arabii Saudyjskiej jako niebezpieczną eskalację.

Na granicy Kuwejtu z Irakiem doszło do ataku drona na przejście graniczne Abdali, powodując straty materialne.

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Bojownicy Huti ogłosili w tym tygodniu wprowadzenie morskiej blokady Arabii Saudyjskiej. W czwartek przekazali, że w ramach prowadzonej operacji zaatakowali dwa saudyjskie tankowce przewożące ropę naftową.

Według CNN jeden z tankowców zapalił się po ataku. Władze saudyjskie poinformowały, że załoga nie odniosła obrażeń.

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Donald Trump grozi Iranowi po atakach Huti. Zapowiada konsekwencje militarne

Do ataków odniósł się Donald Trump. Prezydent USA napisał na platformie Truth Social, że od czasu amerykańskich uderzeń przeprowadzonych rok wcześniej Huti zachowywali się "odpowiedzialnie".

"Niestety, teraz znowu zaczynają, ostrzeliwując ubiegłej nocy dwa saudyjskie statki" - stwierdził.

Trump ostrzegł, że w przypadku kolejnych ataków Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności. Jak zaznaczył, Huti są sojusznikiem i pośrednikiem Teheranu.

"Iran, a oczywiście także sami Huti, poniosą poważne konsekwencje militarne" - zapowiedział republikanin.

UE apeluje ws. blokady Arabii Saudyjskiej. "Niebezpieczna eskalacja"

Do zaprzestania ataków wezwała również szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Podkreśliła, że wspierani przez Iran Huti muszą zakończyć działania zagrażające międzynarodowej żegludze oraz życiu marynarzy.

Według Kallas groźby wprowadzenia blokady morskiej Arabii Saudyjskiej stanowią "bezpośrednie zagrożenie dla stabilności w regionie" i są niebezpieczną eskalacją.

Szefowa unijnej dyplomacji oceniła ataki jako "nie do przyjęcia". Jak zaznaczyła, dodatkowo zaogniają one już i tak napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

- Żegluga musi odbywać się bez przeszkód zarówno w cieśninie Ormuz, jak i na Morzu Czerwonym - oświadczyła Kallas.

Dodała, że unijna operacja morska ASPIDES pozostaje zaangażowana w ochronę swobody żeglugi na Morzu Czerwonym oraz na sąsiednich wodach międzynarodowych.

Eksplozja na granicy Kuwejtu i Iraku. Dron zaatakował przejście graniczne

W czwartek doszło do incydentu na granicy Kuwejtu z Irakiem. Kuwejcka armia poinformowała, że przejście graniczne Abdali zostało zaatakowane przez drona.

Uderzenie spowodowało straty materialne, jednak nikt nie został poszkodowany. Nie przekazano informacji o sprawcach ataku ani o miejscu, z którego bezzałogowiec został wystrzelony.

Abdali znajduje się w północnej prowincji Al-Dżahra. Jest głównym lądowym przejściem granicznym Kuwejtu z Irakiem oraz ważnym szlakiem ruchu pasażerskiego i transportu towarów między oboma państwami.

Źródło: Reuters





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