Porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz wisi na włosku? Iran grozi i śle żądania
"Jeśli blokada będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta" - napisał w mediach społecznościowych szef parlamentu Iranu. Polityk odniósł się w ten sposób do blokady irańskich portów, wprowadzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Teheran ogłosił wcześniej otwarcie przeprawy dla wszystkich statków handlowych.
"Jeśli blokada będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta" - napisał szef irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf na platformie X, dodając, że tranzyt statków przez cieśninę będzie się odbywał za zgodą władz irańskich i poprzez "wyznaczoną trasę".
Władze Iranu ogłosiły wcześniej w piątek otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu z USA i Izraelem. Stało się to po tym, gdy doszło do zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Libanem.
Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. Z kolei w sobotę podczas rozmowy z dziennikarzami przekazał, że otrzymał dobre wieści z Iranu i spodziewa pozytywnych rezultatów rozmów.
Cieśnina Ormuz. Iran grozi ponownym zamknięciem szlaku
Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła okokoło 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.
Mimo ogłoszenia otwarcia cieśniny firma Kpler oceniała w piątek, że wciąż pozostaje ona "praktycznie zamknięta", a większość armatorów obawia się przeprawy z uwagi na możliwe miny.
Ponadto, według "Wall Street Journal", Iran poinformował mediatorów, że nadal będzie ograniczał liczbę statków mogących przepłynąć przez Ormuz, a także pobierał opłaty za tranzyt przez pozostały okres zawieszenia broni.