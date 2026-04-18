W skrócie Iran zapowiedział możliwość zamknięcia cieśniny Ormuz, jeśli blokada portów będzie kontynuowana.

Po ogłoszeniu otwarcia cieśniny ceny ropy spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę, lecz firma Kpler oceniła, że cieśnina pozostaje "praktycznie zamknięta".

Iran powiadomił mediatorów o zamiarze ograniczania liczby statków oraz pobierania opłat za tranzyt przez czas zawieszenia broni.

"Jeśli blokada będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta" - napisał szef irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf na platformie X, dodając, że tranzyt statków przez cieśninę będzie się odbywał za zgodą władz irańskich i poprzez "wyznaczoną trasę".

Władze Iranu ogłosiły wcześniej w piątek otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu z USA i Izraelem. Stało się to po tym, gdy doszło do zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Libanem.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. Z kolei w sobotę podczas rozmowy z dziennikarzami przekazał, że otrzymał dobre wieści z Iranu i spodziewa pozytywnych rezultatów rozmów.

Cieśnina Ormuz. Iran grozi ponownym zamknięciem szlaku

Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła okokoło 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

Mimo ogłoszenia otwarcia cieśniny firma Kpler oceniała w piątek, że wciąż pozostaje ona "praktycznie zamknięta", a większość armatorów obawia się przeprawy z uwagi na możliwe miny.

Ponadto, według "Wall Street Journal", Iran poinformował mediatorów, że nadal będzie ograniczał liczbę statków mogących przepłynąć przez Ormuz, a także pobierał opłaty za tranzyt przez pozostały okres zawieszenia broni.

