W skrócie Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma zostać podpisane w piątek w szwajcarskim hotelu Burgenstock w Lucernie.

Umowa zakłada m.in. wstrzymanie wszystkich działań wojennych, także w Libanie, oraz odblokowanie cieśniny Ormuz.

Donald Trump, J.D. Vance i Mohammad Bagher Ghalibar złożyli już elektroniczne podpisy pod porozumieniem, a Trump ostrzegł, że w przypadku złamania warunków Stany Zjednoczone wznowią ataki.

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Już w niedzielę pojawiły się informacje, że ostateczny tekst porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma zostać podpisany w piątek w Szwajcarii. We wtorek informacje te potwierdziło agencji AFP szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak przekazano, podpisanie umowy ma się odbyć w luksusowym kurorcie Burgenstock w Lucernie nad jeziorem Czterech Kantonów. Obiekt ten jest trudno dostępny, dlatego też stosunkowo łatwo można w nim zapewnić bezpieczeństwo delegacji obu państw.

"Miejsce zostało zaproponowane przez mediatorów z Pakistanu i Kataru oraz Stanów Zjednoczonych i Iranu" - przekazało szwajcarskie MSZ. Według źródeł w amerykańskiej administracji na miejscu ma pojawić się osobiście Donald Trump.

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"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich!" - napisał w niedzielę wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tym samym doszło do zakończenia trwającej od końca lutego wojny.

Porozumienie zakłada wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oraz odblokowanie cieśniny Ormuz. W poniedziałek ruch morski w cieśninie Ormuz został wznowiony.

W ramach umowy Iran miał również potwierdzić, że nie będzie pozyskiwał ani rozwijał broni nuklearnej, a cały uran zostanie rozcieńczony w kraju, pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - twierdzi osoba zaznajomiona z rozmowami.

Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników przekazał, że Trump, wiceprezydent USA J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibar złożyli już podpisy w formie elektronicznej.

Jednocześnie Trump miał poinformować Teheran, że jeśli naruszy on warunki porozumienia, to Stany Zjednoczone wznowią ataki w regionie.

Źródło: AFP





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