W skrócie Zgodnie ze szkicem porozumienia Amerykanie mają wycofać swoje wojska z okolic Iranu, a Teheran zapewni swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Dokument nie jest jeszcze oficjalny, porozumienie wymaga gwarancji i może zostać potwierdzone rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od wybuchu wojny, mimo rozejmu między USA a Iranem dochodziło tam ostatnio do eksplozji na tankowcach.

Irańska telewizja państwowa zaznaczyła, że dokument jest nieoficjalny i jeszcze nie wszedł w życie. Zakłada on jednak, że wojska amerykańskie wycofają się z okolic Iranu, a USA zniesie blokadę morską nałożoną na Teheran.

W zamian Irańczycy w ciągu miesiąca mają przywrócić możliwość bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych na poziomie sprzed wybuchu wojny.

Zgoda nie obejmuje jednak okrętów wojskowych. Porozumienie zakłada, że kwestia zarządzania ruchem statków przez cieśninę będzie należała do Iranu we współpracy z Omanem.

Według irańskiej telewizji dokument nie został jeszcze sfinalizowany, a Iran nie zgodzi się na jego wejście w życie bez odpowiednich gwarancji i weryfikacji. Jeśli jednak w ciągu 60 dni uda się zawrzeć ostateczne porozumienie, to ma ono stać się wiążące na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wojna USA - Iran. Negocjacje nad odblokowaniem cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla światowego handlu, pozostaje niemal całkowicie zablokowana od momentu wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem.

Przed konfliktem przepływało nią ok. 3 tys. statków miesięcznie. Blokada powoduje poważne zakłócenia w globalnych dostawach surowców.

Od 8 kwietnia między USA i Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Dotychczas jednak nie udało się zawrzeć ostatecznego porozumienia.

Mimo rozejmu żegluga cieśniną nie jest bezpieczna. W ostatnich tygodniach wielokrotnie dochodziło do eksplozji na pokładach tankowców, które znajdowały się w okolicy. W miniony weekend prezydent Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe, na mocy którego cieśnina zostanie odblokowana, może zostać niedługo podpisane.

Źródło: Reuters





