Bliski Wschód
Bliski Wschód

Porozumienie jeszcze nie podpisane, Trump grozi. "Jeśli mi się nie spodoba"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

- Jeśli mi się to (porozumienie - red.) nie spodoba, wrócimy do strzelania - oświadczył Donald Trump. W ten sposób amerykański prezydent odniósł się do porozumienia z Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. Jak stwierdził, jeżeli Irańczycy "nie będą się dobrze zachowywać, natychmiast wrócimy do zrzucania bomb prosto na ich głowy".

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent USA Donald Trump
Bliski Wschód. Donald Trump grozi Iranowi ws. przestrzegania porozumieniaPoolGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump zagroził wznowieniem ataków na Iran, jeśli kraj ten nie zastosuje się do ustaleń memorandum o porozumieniu, które ma być podpisane w Szwajcarii.
  • Trump podkreślił, że podpisanie porozumienia nie oznacza natychmiastowego złagodzenia sankcji wobec Iranu.
  • Prezydent USA uznał nowe porozumienie za bardzo mocne i prognozował korzystny wpływ na rynki oraz spadek cen ropy, podczas gdy na Bliskim Wschodzie utrzymuje się napięta sytuacja.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Amerykański przywódca zagroził w środę, że jest gotów wznowić ataki na Teheran, jeśli ten nie wywiąże się ze zobowiązań.

Nawiązując do porozumienia, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii, Trump podkreślił, że "nie jest to ostateczne". - To memorandum o porozumieniu - zaznaczył republikanin na marginesie szczytu G7.

Bliski Wschód. Trump odgraża się ws. porozumienia, mówi o "zrzucaniu bomb"

- Jeśli mi się to (porozumienie - red.) nie spodoba, wrócimy do strzelania do nich - oświadczył Donald Trump, dodając, że jeśli Irańczycy "nie będą się dobrze zachowywać, natychmiast wrócimy do zrzucania bomb prosto na ich głowy".

Zobacz również:

Izrael przeprowadził naloty w Libanie mimo porozumienia pokojowego
Bliski Wschód

Liban pod ostrzałem Izraela. Teheran reaguje, "naruszenie porozumienia"

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

W ocenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie zachowywali się oni dobrze przez 47 lat. W ten sposób, jak zaznacza agencja AFP, Trump odniósł się do "Islamskiej Republiki Iranu, powstałej w wyniku rewolucji po obaleniu szacha, sojusznika Stanów Zjednoczonych, w 1979 roku".

W rozmowie z dziennikarzami republikanin nadmienił też, że podpisanie porozumienia nie obejmuje natychmiastowego złagodzenia sankcji wobec Iranu.

"Bardzo mocna umowa" USA z Iranem

Jednocześnie prezydent USA wychwalał umowę, jaką udało się wynegocjować jego zespołowi. Jak stwierdził, jest to "bardzo mocna umowa". - Nikt nie wie, co to jest, ale jest bardzo mocna i większość ludzi wydaje się być z niej bardzo zadowolona - oznajmił.

Co więcej Donald Trump stwierdził też, że porozumienie to będzie korzystne dla rynków. Jego zdaniem alternatywą byłaby depresja światowej gospodarki. Amerykański przywódca przewidywał też, że ceny ropy mogą spadać "poniżej poziomu sprzed wojny".

Zobacz również:

Porozumienie między USA i Iranem zostanie podpisane w piątek w Szwajcarii (zdj. ilustracyjne)
Bliski Wschód

Porozumienie USA z Iranem. Ujawniono nowe informacje

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

We wtorek zarówno strona amerykańska jak i irańska przekazały, że w cieśninie Ormuz wznowiono ruch morski, a całkowite otwarcie przeprawy ma nastąpić w piątek.

Tymczasem na Bliskim Wschodzie wciąż panuje napięta sytuacja - w środę Izrael przeprowadził ataki na południowy Liban. Mimo złagodzenia uderzeń na ten kraj, które nastąpiło po porozumieniu na linii USA-Iran, Jerozolima od poniedziałku kontynuuje śmiercionośne ataki.

Źródła: AFP, Reuters

Zobacz również:

Armatorzy są powściągliwi ws. wznowienia żeglugi przez cieśnienie Ormuz
Bliski Wschód

"Nie wznowimy tranzytu". Niespodziewane oświadczenie po deklaracji Trumpa

Adam Gaafar
Adam Gaafar


Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Czarnek zabrał głosPolsat NewsPolsat News

Najnowsze