W skrócie Plan Mosadu dotyczący wykorzystania Kurdów do walki z irańskim reżimem nie powiódł się przez przecieki do mediów oraz brak zaufania Kurdów do USA.

Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na irańskie siły bezpieczeństwa w północno-zachodnim Iranie na początku wojny, aby ułatwić inwazję sił kurdyjskich.

W raporcie wskazano, że plan Mosadu był 'pełen luk', a sprzeciw wobec niego zgłosili m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oraz kilka państw Zatoki Perskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły intensywne ataki na irańskie siły bezpieczeństwa w północno-zachodnim Iranie na początku wojny, których celem było ułatwienie inwazji sił kurdyjskich "aż do Teheranu" - wynika ze śledztwa Kanału 12.

W raporcie potwierdzono istnienie planu Mosadu, izraelskiej agencji wywiadu, który przewidywał wykorzystanie Kurdów do obalenia reżimu w Teheranie.

Izrael. Mosad chciał zmobilizować Kurdów do walki przeciwko Iranowi

Dziesiątki tysięcy uzbrojonych bojowników kurdyjskich miało przekroczyć granicę z Irakiem w pierwszych dniach wojny, korzystając z amerykańskiego i izraelskiego wsparcia powietrznego. Następnie mieli połączyć siły i dostarczyć broń bojownikom kurdyjskim w Iranie, podjąć walkę z siłami reżimu oraz przyczynić się do ponownego rozpalenia protestów w całym kraju - napisano w raporcie.

Wśród grup kurdyjskich - stwierdzono na podstawie rozmów z członkami kurdyjskich organizacji - panowała powszechna zgoda co do "współpracy w celu obalenia reżimu".

Atak przełożono, gdy na początku marca jego plan wyciekł do amerykańskich mediów - podali izraelscy śledczy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Plan Mosadu był "pełen luk"

Mosad miał rzekomo pracować nad planem od lat, razem z CIA uzbrajając Kurdów. Pozytywna ocena planu - dodano - pomogła premierowi Izraela Binjaminowi Netanjahu przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa do rozpoczęcia ataku na Iran 28 lutego.

W raporcie napisano, że plan był "pełen luk". Sprzeciwiali się mu m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oraz kilka państw Zatoki Perskiej, które obawiały się rozpadu Iranu, co mogłoby doprowadzić do destabilizacji regionu.

Zauważono, że sami Kurdowie byli nieufni, obawiając się, że USA i Izrael wycofają się z walk, reżim w Teheranie odbuduje siły i dokona zemsty na mniejszości.

