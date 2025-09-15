Bliski Wschód
Pomoc humanitarna płynie do Gazy. Globalna Flotylla Sumud rozpoczęła rejs z Bizerty

Aldona Brauła

Globalna Flotylla Sumud, wioząca pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, rozpoczęła kolejny etap swojej misji, wypływając w poniedziałek z tunezyjskiego portu Bizerte. Inicjatywa jest wspierana przez 44 kraje i szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg.

Globalna Flotylla Sumud (GSF) wypłynęła z portu Bizerte
Globalna Flotylla Sumud (GSF), przewożąca pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, wypłynęła w poniedziałek z portu Bizerte w północnej Tunezji i skierowała się w stronę palestyńskiej półenklawy - przekazała agencja AFP.

Pomoc humanitarna w drodze do Strefy Gazy

W rozmowie z AFP uczestniczka akcji, szwedzka aktywistka Greta Thunberg podkreśliła, że GSF stara się przekazać mieszkańcom Strefy Gazy, że świat o nich nie zapomniał. - Kiedy rządy naszych krajów nie biorą odpowiedzialności, nie mamy innego wyboru, niż wziąć sprawy w swoje ręce - dodała.

Wypłynięcie z Tunezji było kilkakrotnie przekładane z powodu obaw o bezpieczeństwo, opóźnień w przygotowaniach niektórych jednostek oraz warunków pogodowych.

    To kolejny etap rejsu flotylli, która wyruszyła 31 sierpnia z Barcelony.

    Około 20 jednostek wypłynęło z Bizerty. Według fotografa AFP ostatnia odpłynęła o świcie w poniedziałek. Yasemin Acar z GSF opublikowała na Instagramie filmik z przesłaniem, że wprowadzona przez Izrael "blokada Strefy Gazy musi się zakończyć" i "płyniemy w solidarności, godności i w imię sprawiedliwości".

    Wsparcie Grety Thunberg i 44 państw

    Łodzie przepłynęły do Bizerty z tunezyjskiego Sidi Bou Said, niedaleko Tunisu, gdzie - jak przekazała załoga - jedna z jednostek została trafiona dronem. Rząd Tunezji zaprzeczył, jakoby to on odpowiadał za atak na łódź, a tunezyjska Gwardia Narodowa w specjalnym komunikacie przekazała, że do eksplozji doszło wewnątrz statku.

      Słowo "sumud", które dało nazwę flotylli, oznacza po arabsku "wytrwałość". GSF to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu dostarczanie cywilnymi statkami pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i "przełamanie izraelskiej blokady". Flotyllę wspierają 44 kraje, a jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek jest szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

      To kolejna próba przebicia się przez trwającą od ponad półtorej dekady izraelską blokadę Strefy Gazy - dwie wcześniejsze zostały zablokowane w czerwcu i lipcu, a ich uczestników, w tym Thunberg, zatrzymano i deportowano.

