W skrócie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło solidarność z patriarchą Jerozolimy kard. Pierbattistą Pizzaballą i ubolewanie z powodu uniemożliwienia odprawienia mszy w czasie Wielkiego Tygodnia.

W niedzielę Izraelscy żołnierze uniemożliwi kard. Pizzaballi i o. Francesco Ielpo odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego, co wywołało międzynarodowy skandal i reakcje europejskich przywódców.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu tłumaczył działania żołnierzy względami bezpieczeństwa i finalnie zezwolił kardynałowi Pizzaballi na odprawianie nabożeństw.

"Solidaryzujemy się w pełni z łacińskim patriarchą Jerozolimy kard. Pierbattistą Pizzaballą oraz kustoszem Ziemi Świętej o. Francesco Ielpo i ubolewamy, że w tak ważnym czasie, jakim jest Wielki Tydzień, chrześcijanie nie mogą modlić się w najważniejszych miejscach historii zbawienia" - przekazało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek.

"Ta bezprecedensowa sytuacja, jak słusznie podkreślił patriarcha Jerozolimy, jest nieracjonalna i stanowi 'odejście od wolności kultu i poszanowania status quo'" - podał KEP, zapewniając o modlitwie polskiego Kościoła w intencji pokoju i "zaprzestania przemocy w Ziemi Świętej".

"Prosimy Boga o miłosierdzie dla tej umęczonej, cierpiącej ziemi, a dla wszystkich, którzy tam teraz przebywają i doświadczają ograniczeń w wyznawaniu wiary, o dar umocnienia w nadziei i Chrystusowej miłości" - przekazano w oświadczeniu sygnowanym przez arcybiskupów Tadeusza Wojdę i Józefa Kupnego i biskupa Marka Marczaka.

Do skandalu doszło w niedzielę, która w tradycji rzymsko-katolickiej jest Niedzielą Palmową. Kard. Pierbattista Pizzaballa i o. Francesco Ielpo, który zmierzał do Bazyliki Grobu Pańskiego, by odprawić mszę, został zawrócony przez izraelskich żołnierzy. Siły IDF uniemożliwiły przeprowadzenie obrządku, co wywołało międzynarodowy skandal.

"Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.

Przed publikacją Prezydium KEP solidarność z kard. Pierbattistą Pizzaballą wyraził metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, podkreślając, że "czyni to w imię, a nie przeciw dialogowi chrześcijan i Żydów".

Incydent wzbudził reakcje przywódców europejskich państw, w tym Polski.

"Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. (...) Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

Solidarność z kardynałem Pizzaballą wyraziła także m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron czy szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas.

Netanjahu tłumaczy skandal kwestiami bezpieczeństwa.

Według oświadczenia premiera Izraela Binjamina Netanjahu działania żołnierzy wobec hierarchy były spowodowane środkami bezpieczeństwa wprowadzonymi po rozpoczęciu ataków na Iran.

"Aby chronić wiernych, Izrael zwrócił się do wyznawców wszystkich wyznań z prośbą o czasowe powstrzymanie się od odprawiania nabożeństw w chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich miejscach świętych na Starym Mieście w Jerozolimie" - przekazał Netanjahu, informując, że "Pizzaballa został poproszony o powstrzymanie się od odprawiania mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego".

Ostatecznie premier Netanjahu zezwolił kardynałowi Pizzaballi na odprawienie nabożeństwa.

