Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w sprawie ogłoszonych w środę przez Izrael planów budowy nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Resort wyraził sprzeciw wobec inicjatywy.

W oświadczeniu wskazano, że decyzja rządu Binjamina Netanjahu stoi "w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym".

Izrael chce budować osiedla na Zachodnim Brzegu. Oświadczenie polskiego MSZ

"Apelujemy o zaprzestanie wspierania przez władze Izraela nielegalnego ruchu osadniczego na Zachodnim Brzegu. Potępiamy wszelkie akty agresji na tym tle wobec ludności Palestyńskiej" - czytamy w komunikacie MSZ-u.

W treści oświadczenia wskazano, że Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym i współistnieniem Izraela i Palestyny w granicach ustalonych w 1967 r. Przypomniano, że obowiązują one na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ministerstwo zasugerowało, że decyzja izraelskiego rządu doczeka się reakcji dyplomacji Unii Europejskiej. Wskazano też, że Polska jest w kontakcie z europejskimi partnerami, z którymi ustalić ma wspólną odpowiedź na działania na Zachodnim Brzegu.

Radosław Sikorski o losie Palestyńczyków. "Powstaje pytanie"

Oświadczenie MSZ udostępnił w swoich mediach społecznościowych Radosław Sikorski, który opatrzył je refleksją na temat działań Izraela.

Przypomniał, że rząd kraju argumentuje swoje postanowienie troską o "uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego".

"Skoro tak, to powstaje pytanie co (izraelscy ministrowie - red.) przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu" - zastanawiał się minister.

