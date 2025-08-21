Bliski Wschód
Bliski Wschód

Polska reaguje na plany Izraela. "Zdecydowanie się sprzeciwiamy"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom budowy nowych osiedli żydowskich na obszarze E1, na Zachodnim Brzegu" - napisano w oświadczeniu wydanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Radosław Sikorski wskazał, że działanie te pozostawia wątpliwości co do przyszłości milionów Palestyńczyków.

Polskie MSZ reaguje na decyzję Izraela
Polskie MSZ reaguje na decyzję IzraelaGIL COHEN-MAGEN / AFP / Anita Walczewska East News

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w sprawie ogłoszonych w środę przez Izrael planów budowy nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Resort wyraził sprzeciw wobec inicjatywy.

W oświadczeniu wskazano, że decyzja rządu Binjamina Netanjahu stoi "w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym".

Izrael chce budować osiedla na Zachodnim Brzegu. Oświadczenie polskiego MSZ

"Apelujemy o zaprzestanie wspierania przez władze Izraela nielegalnego ruchu osadniczego na Zachodnim Brzegu. Potępiamy wszelkie akty agresji na tym tle wobec ludności Palestyńskiej" - czytamy w komunikacie MSZ-u.

W treści oświadczenia wskazano, że Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym i współistnieniem Izraela i Palestyny w granicach ustalonych w 1967 r. Przypomniano, że obowiązują one na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ministerstwo zasugerowało, że decyzja izraelskiego rządu doczeka się reakcji dyplomacji Unii Europejskiej. Wskazano też, że Polska jest w kontakcie z europejskimi partnerami, z którymi ustalić ma wspólną odpowiedź na działania na Zachodnim Brzegu.

Radosław Sikorski o losie Palestyńczyków. "Powstaje pytanie"

Oświadczenie MSZ udostępnił w swoich mediach społecznościowych Radosław Sikorski, który opatrzył je refleksją na temat działań Izraela.

Przypomniał, że rząd kraju argumentuje swoje postanowienie troską o "uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego".

"Skoro tak, to powstaje pytanie co (izraelscy ministrowie - red.) przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu" - zastanawiał się minister.

Wkrótce więcej informacji.

Dron w Osinach. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': To dopiero początek, Polska będzie na celowniku PutinaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze