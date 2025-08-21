Polska reaguje na plany Izraela. "Zdecydowanie się sprzeciwiamy"
"Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom budowy nowych osiedli żydowskich na obszarze E1, na Zachodnim Brzegu" - napisano w oświadczeniu wydanym przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Radosław Sikorski wskazał, że działanie te pozostawia wątpliwości co do przyszłości milionów Palestyńczyków.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w sprawie ogłoszonych w środę przez Izrael planów budowy nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. Resort wyraził sprzeciw wobec inicjatywy.
W oświadczeniu wskazano, że decyzja rządu Binjamina Netanjahu stoi "w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym".
Izrael chce budować osiedla na Zachodnim Brzegu. Oświadczenie polskiego MSZ
"Apelujemy o zaprzestanie wspierania przez władze Izraela nielegalnego ruchu osadniczego na Zachodnim Brzegu. Potępiamy wszelkie akty agresji na tym tle wobec ludności Palestyńskiej" - czytamy w komunikacie MSZ-u.
W treści oświadczenia wskazano, że Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym i współistnieniem Izraela i Palestyny w granicach ustalonych w 1967 r. Przypomniano, że obowiązują one na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Ministerstwo zasugerowało, że decyzja izraelskiego rządu doczeka się reakcji dyplomacji Unii Europejskiej. Wskazano też, że Polska jest w kontakcie z europejskimi partnerami, z którymi ustalić ma wspólną odpowiedź na działania na Zachodnim Brzegu.
Radosław Sikorski o losie Palestyńczyków. "Powstaje pytanie"
Oświadczenie MSZ udostępnił w swoich mediach społecznościowych Radosław Sikorski, który opatrzył je refleksją na temat działań Izraela.
Przypomniał, że rząd kraju argumentuje swoje postanowienie troską o "uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego".
"Skoro tak, to powstaje pytanie co (izraelscy ministrowie - red.) przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu" - zastanawiał się minister.
